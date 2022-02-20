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黃郁婷穿中國隊服、不當言行惹爭議　台灣體育署2週內開會修法

By 體育組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/20 16:39
黃郁婷在北京冬奧練習影片身穿中國隊服，又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論。（圖／美...

黃郁婷在北京冬奧練習影片身穿中國隊服，又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論。（圖／美...

（台灣英文新聞／體育組　綜合報導）針對行政院要求調查競速滑冰女將黃郁婷不當言行，並做適當處分，體育署今（20）日說，1至2週內將邀中華奧會、滑冰協會開會，並研議修正參賽處理辦法，建立代表隊不當言行處理規範。

33歲的黃郁婷這次參加北京冬季奧運，也是個人第2度踏上冬奧舞台，但在備戰期間先是在社群網站分享身穿中國隊服的練習影片，後續又在臉書發文或受訪時提到「在運動界裡，我們沒有國籍之分」、「就像在主場作戰一樣」等爭議言論，引發網友撻伐。

此外，行政院長蘇貞昌昨（19）日也認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷不當言行調查，並做出適當處分，總統府同樣表達支持。

北京冬奧台灣代表團總領隊陳士魁昨天透露，預計在4月冬奧檢討會議中詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。

不過，針對黃郁婷選手北京冬奧期間的不當爭議言行，體育署今天發布聲明，將於近期內（1至2週內）邀集中華奧會、滑冰協會等，就黃郁婷選手北京冬奧言行及其後的相關經費補助召開專案會議。

體育署指出，目前已在檢討研修參賽處理辦法，建立代表隊人員不當言行的處理規範及機制，預定在6月世大運之前完成，後續若有相關事件，再由中華奧會和單項協會組成紀律委員會認定、處理。

在傳出行政院要教育部、體育署進行調查後，黃郁婷今天已暫時關閉臉書，至於Instagram則並未關閉，但未再更新文章，最新一篇發文已是2月3日。

更新時間 : 2022-02-21 05:10 GMT+08:00

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