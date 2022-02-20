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烏克蘭俄國危機！歐盟敦促俄進行有意義對話　台灣外交部：仍有21名旅烏台人未撤離

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/20 17:32
(圖/美聯社)

(圖/美聯社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)烏克蘭俄國情勢緊張，台灣外交部持續呼籲國人離開烏克蘭。

綜合媒體報導，美國有線電視新聞網（CNN）指出，歐盟發布聲明呼籲俄國撤軍緩和局勢，並譴責使用重型武器和不分青紅皂白地砲擊平民區「明顯違反了明斯克協議和國際人道主義法」，敦促俄羅斯進行有意義的對話、外交、表現出克制和緩和局勢。

據CNN報導，英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）特拉斯在德國慕尼黑安全會議中說：「這是20世紀初以來歐洲安全最危險的時刻之一，很多人想樂觀看待局勢，但我認為得為最壞狀況做準備，最壞狀況最快可能下週發生。」

特拉斯說，「烏克蘭需要我們在聯合國以及歐洲安全暨合作組織（OSCE）的支持，也需要我們的經濟支援，因為經濟不穩定的威脅可能成真。他們需要我們的國防支援，而英國會致力於持續提供那項援助，與烏克蘭並肩站在一起。」

隨著兩國危機攀升，外交部副發言人崔靜麟今天表示，目前仍有21名旅居烏克蘭的台灣人沒有撤離，外交部呼籲台僑儘速離開，避免可能發生的戰爭風險。

崔靜麟說，根據目前駐俄羅斯代表處掌握的旅居烏克蘭台灣人情形，已有6人離開烏克蘭國境，有8人前往烏國西部城市利維夫，但仍有21人留在烏克蘭首都基輔（Kiev）或其他地區，駐俄羅斯代表處將持續與在烏國僑胞保持密切聯繫，隨時提供最新資訊及必要協助。
烏克蘭
俄國

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