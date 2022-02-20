台灣燈會在高雄！紙風車打造沉浸式「愛虎的家」成打卡亮點　文化部長讚屋內暗藏藝術小巧思

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)由紙風車攜手風之藝術首度與衛武營國家藝術文化中心、高雄市政府文化局合作共同打造，「2022台灣燈會在高雄」推出「衛武營愛虎親子創意特區」，其中沉浸式「愛虎的家」開放參觀受歡迎，文化部長李永得和夫人邱議瑩委員也前往參觀。

「衛武營愛虎親子創意特區」因應春節推出「愛虎跳財神」、「愛虎猜燈謎」、情人節「邱比虎的祝福」等應景活動，吸引許多觀眾參加。

紙風車透露，文化部長李永得和夫人邱議瑩委員前往衛武營燈區拜訪愛虎剛落成的新家。主人「愛虎」早早在家門口等候，請二位客人到沙發區入座時，電視上輪播著衛武營、春藝、燈會及愛虎的介紹影片，桌上擺放著藝文演出的節目單，接著二人被屋內天花板的樹所吸引，愛虎表示，這樹就是在地的樹，製作團隊不破壞原有生態下巧妙融合在其中，更增添許多自然的味道。主臥室內擺放一張King size大草床，上面許多布偶及擺飾，這些都是來自各地孩子送他的禮物，其中他最喜歡的就是由部長催生的「雨馬」布偶。

最後，來到浴室與廁所空間，入眼一個巨大馬桶，及4倍大的浴缸，邱議瑩委員在浴缸裡幫愛虎洗澡，浴室天花板是文藝復興時期的穹頂壁畫，將愛虎的13個姿勢畫在天花板，讓人在浴缸中泡澡時可欣賞不同角度愛虎的可愛。

李永得表示：「愛虎的家真的好可愛，非常有創意，屋裡每一處都暗藏藝術的小巧思，運用家的概念，讓孩子在參觀的時候去體驗實踐藝術，寓教於樂，臺灣能有這樣的創意很棒，歡迎大家來參觀。」邱議瑩委員表示：「台灣燈會系列活動在衛武營，特別是紙風車劇團的《愛虎親子創意特區》可以讓孩子有更多的體驗，2月25日到27日更有《武松愛老虎》演出，歡迎大小朋友來看戲。」

今年紙風車劇團創立30周年，集30年創意的經驗，六層樓高的巨型愛虎豎立在三多一路、中正一路及建軍路路口，手比愛心向大家送祝福保平安，還有愛神邱比虎、北寂熊等親子裝置藝術座落在創意特區各處及「愛虎的家」，展期到2月28日為止，帶給大家最舒「虎」、最難忘的燈節體驗。

｜聚光台灣．高雄發光｜

LIGHTS ON THE SPOT.

愛河灣╳衛武營 雙主場

2022.2.1-2.28

《武松愛老虎》《紙風車愛虎遊行》演出時間：

2/25(五)19:00（新春首演特別版）

2/26(六)14:00、16:00、19:00

2/27(日)14:00、16:00、19:00