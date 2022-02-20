【2/20台灣本土+4　境外+66】台北房屋代銷、宗教協會群聚再擴大　總計30人

台灣今(20)日公布國內新增4例本土個案及66例境外移入COVID-19確定病例。(中央流行疫情指揮中心提供) 台灣今(20)日公布國內新增4例本土個案及66例境外移入COVID-19確定病例。(中央流行疫情指揮中心提供)

15:13更新

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(20)日公布國內新增70例COVID-19確定病例，分別為4例本土個案及66例境外移入(24例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為2例男性、2例女性，年齡介於20多歲至40多歲，個案居住縣市包含台北、新北、桃園、台南，分別為北市房屋代銷衍伸的宗教團體群聚相關（案20099、案20100）、高雄大林煉油廠（案20101）以及桃機航警群聚（案20141）相關個案，4人皆為居隔中陰轉陽個案，對社區影響不大。

莊人祥說，案20099居住於台北，與台北市內湖區某國小家長（案19930）為同事關係，在2月15日曾有接觸史：另一名宗教協會群聚個案（案20100）居住於新北新店，為2月13日一同聚餐、唱歌的宗教協會成員，兩人皆為匡列居家隔離，檢驗陰性轉陽性。

另外，桃機航警案有新增個案，案20141居住在桃園，是桃機航警同住家人，匡列居家隔離陰轉陽。

南台灣高雄大林煉油廠群聚也有新增個案接觸者確診，為案20101，是在鋼鐵公司上班的鳳山家族群聚兒子（案19732）在可傳染期曾赴台南碰面的友人，截至今已造成該友人的3名家人確診。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為41例男性、24例女性、1例調查中，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本(12例)、美國(9例)、越南(7例)、菲律賓(4例)、印尼、斯里蘭卡及馬來西亞(各2例)、泰國、孟加拉、尼泊爾、澳大利亞、荷蘭、香港、韓國及德國(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月31日至2月19日。



指揮中心統計，截至目前國內累計20,007例確診，分別為4,572例境外移入，15,381例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。