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台灣指揮中心疫情記者會暫停　北投男入境一個月確診足跡公布

最新疫情及確診個案細節於下午新聞稿說明

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By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/20 16:45
(圖/北市衛生局)

(圖/北市衛生局)

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(20)天指揮中心記者會暫停舉行一次，將於下午兩點發布新聞稿說明最新疫情及確診個案細節。

最近更新 2/20 16:45
首次發稿 2/20 12:00

台灣宗教協會群聚疫情擴大至28人染疫，指揮中心昨天宣布啟動宗教協會專案，所有匡列的接觸者一律送集中檢疫所隔離，避免再有隔離費用相關爭議。

台北101及遠東SOGO天母店昨晚傳出有COVID-19確診者足跡，台北101表示，有一名COVID-19確診民眾曾至85樓高空餐廳「捌伍添第」用餐，餐廳停止營業3天至22日。

遠東SOGO說明，台北市政府衛生局通知，天母店有確診者足跡，昨天晚間6時提早閉店清消，今天將停業一天，21日恢復營業；B1鼎泰豐將停業3天靜置清消，23日恢復營業。

台北市衛生局今天公布一名境外移入個案(案20028)的足跡，為居住在北投區的50多歲男性，1月18日自中國入境，採7+7方案居家檢疫到1月31日期滿，過程中採檢都是陰性，但2月18日因為需要外派，再度採檢確診，Ct值29，曾到過北投區陽明山臻愛樓、鼎泰豐天母SOGO、士林監理站，共匡列2名同住家人及足跡重疊的92人居家隔離並安排採檢。

至於台北101高空餐廳「捌伍添第」的足跡，待中央確定後才會公布相關防治作為跟疫調結果。

指揮中心統計，截至昨天國內累計1萬9937例確診，分別為4506例境外移入，1萬5377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，另13例為境外移入。

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