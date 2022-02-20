躲被窩！台灣新北市瑞芳區6.2度　 10縣市亮非常寒冷橙色燈號

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 入冬首波寒流於19日報到，全台有雨低溫將持續至下周。

氣象局表示，受到寒流影響，今(20)日至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率(橙色燈號)；台南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮及澎湖亦有10度以下氣溫發生之機率(黃色燈號)，請注意。

氣象局網站顯示，今天截至上午8時，本島平地最低溫為新北市瑞芳區6.2度，其次為桃園市楊梅區8.3度、新北市石門區8.5度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，最新歐洲模式模擬顯示，今、明兩天受本次冬季最強冷空氣影響，水氣又多，各地有雨，雨勢時大時小，南台灣降雨時間相對較短，其他地區都很長。

吳德榮說，今天至明晨，本島平地最低氣溫約可降至8度左右，其中無「輻射冷卻」加成，故無法創此冬季的平地最低溫紀錄（去年12月4日竹苗平地曾降至5.9度）；不過由於陰濕多雨，北台灣白天高溫約僅在12度上下，其他各地大多也是整天濕冷，所以感覺上會是這個冬季最冷的一波。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，22日各地持續有雨，氣溫漸回升、天氣濕涼微冷；23日鋒面及另一波冷空氣南下，各地雨勢增大，氣溫下降、再轉冷。24日鋒面離開，連日大範圍多雨的型態終於改變，迎風面大台北及東半部仍有局部短暫雨，背風面桃園以南晴朗穩定，北台灣偏冷，其他各地早晚冷。

氣象局發布，今(20日)晨至明上午低溫區域，非常寒冷橙色燈號為，基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

寒冷的黃色燈號區域為，彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、花蓮縣、澎湖縣有10度以下氣溫發生的機率，請注意。

氣象局提醒，加強保暖時使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施；冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。