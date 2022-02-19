【烏俄衝突】俄羅斯發起戰略核導彈演習 全球關注緊張局勢

蒲亭在克里姆林宮的戰情室中，與來訪的白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)一起觀看了演習。（圖/路透社） 蒲亭在克里姆林宮的戰情室中，與來訪的白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)一起觀看了演習。（圖/路透社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）根據路透社，烏俄衝突緊張之際，俄羅斯下令進行軍事集結，總統蒲亭週六（19日）更發起最新的超高音速(hypersonic)、巡航導彈和核彈道飛彈的演習，引發全世界國防領導人的關注。

根據法新社報導，克里姆林宮表示這是「計劃演習」的一部分，且都成功地在海上和陸基目標試射了高超音速和巡航導彈，軍演也包括TU-95遠程轟炸機和潛艇。

報導指出，參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)表示「這些演習的主要目的是，完善我們的戰略進攻部隊的表現，以確保對敵人進行打擊。」而蒲亭在克里姆林宮的戰情室中，與來訪的白俄羅斯總統魯卡申柯(Alexander Lukashenko)一起觀看了演習。

克里姆林宮表示，本次演習包括俄羅斯的黑海和北海海軍，以及該國的戰略飛彈部隊(strategic forces)。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）也證實，俄羅斯軍隊已經在烏克蘭邊境就戰鬥位置，準備好要攻擊烏克蘭。

一名目擊者告訴路透社，週六早上，在烏克蘭東部可以聽到多起爆炸聲，越來越多的人乘坐公共汽車離開。烏克蘭稍早更表示，有一名士兵身亡。

對此，英國首相強生（Boris Johnson）也不敢掉以輕心，他今天表示，如果西方忽視烏克蘭，東亞會接受到這項訊息，包括台灣在內。