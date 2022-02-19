星宇購入台灣首架A330neo航機抵台！ 5月開航新加坡等亞洲重點城市

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）星宇航空訂購8台A330neo航機，首架客機今（19日）下午抵台，在桃機接受灑水禮及接機儀式，根據星宇航空，預計5月投入營運，開航新加坡等亞洲重點城市。

根據星宇航空，將展望2022年國際疫情解封的旅遊市場，星宇航空短、中、長程三大主力機型陸續到位，接下來執行驗證並訓練機組人員後，A330neo預計可於5月開始投入營運，逐步投入澳門、胡志明市、新加坡、曼谷及東京等亞太區域航點服務。

中央社報導，台灣時間2月18日正式交機的A330neo廣體客機，機身編號B-58301，是台灣首架A330neo航機，今天抵達後，由左右2輛消防車舉行灑水禮，隨後由相關人員在大雨中完成接機儀式。

星宇航空指出，A330neo具有極佳的節能優勢，高氣動效益的機翼設計搭配 Rolls-Royce Trent 7000發動機，每趟次較前代A330省下12% 燃油消耗量，減少二氧化碳排放，新型鈦合金葉片加上設計改良，使噪音大幅降低。

為迎接A330neo加入星宇機隊，星宇航空也首次以機型為主題推出全套周邊商品，包括A330neo 1:200飛機模型飛機模型。即日起至2月28日，凡搭乘星宇航空自桃園出發的旅客即可獲得星宇桌曆。

星宇航空強調，現已迎接首架廣體中長程客機A330neo，搭配現有A321neo與即將加入的A350 XWB，可達到最佳的飛行效率，相互搭配執飛營運航點。