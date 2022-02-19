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黃郁婷練習期間著中國隊服 蘇貞昌：已要求調查及處分

行政院發言人羅秉成說，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家尊嚴。

By 台灣英文新聞
2022/02/19 19:37
行政院長蘇貞昌。（圖／中央社）

行政院長蘇貞昌。（圖／中央社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）台灣競速滑冰選手黃郁婷至美國移地訓練時，在個人媒體發佈穿著中國隊服的照片，引發軒然大波，蘇貞昌表示此行為極為不當，已要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分。

黃郁婷日前參加北京冬奧競速滑冰項目卻產生穿著中國隊服爭議，她2日發文辯解「運動歸運動，在運動屆裡，我們沒有國籍之分，大家賽場下都是很要好的朋友！」不過台灣人並不買單，行政院今（19日）也指出，已要求教育部、體育署調查。

面對網友批評，黃郁婷17日發文表示人生第二場奧運結束，並嗆「以下開放仇恨者、酸民們、Haters 留言」讓更多人對她觀感不佳，前外交官劉仕傑也發文嘆「叫這一路上幫她緩頰的教育部體育署、中華奧會或甚至政府，臉放在哪裡？」

我國政府也十分重視該事件的嚴重性，根據中央社，行政院發言人羅秉成說，國家代表隊成員對外代表國家爭取榮譽，一舉一動皆見諸於國際社會，應謹言慎行，維護國家尊嚴。

此外，政府以民眾稅金挹注代表隊成員作為培訓與賽事參與所需經費，選手更背負國人期待，不應有任何損及國家榮譽的爭議言行。

因此，行政院長蘇貞昌認為黃郁婷行為極為不當，已要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當處分，同時也應檢討並建立可遵循的機制，才不會有下一個黃郁婷出現。

根據中央社最新消息，總統府發言人張惇涵今天也表示，冬奧代表團相關賽事已經結束，總統府支持行政院採取必要的調查檢討及處分。
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