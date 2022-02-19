【國會大廈暴動案】 法官裁定川普無總統豁免權 川普反批獵巫

美國前總統川普因美國國會大廈案官司纏身，如今被法院裁定無「總統豁免權」，免死金牌從此失效。（圖／美聯社） 美國前總統川普因美國國會大廈案官司纏身，如今被法院裁定無「總統豁免權」，免死金牌從此失效。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／國際組 綜合外電報導）美國國會大廈暴動案至今週年，美國法官於美東時間18日裁定，川普當日行事「非官方作為」而為求連任，於此事的訴訟上不得享有總統豁免權。

2021年元月6日，時任美國總統川普（Donald Trump）的支持者，在其宣稱2020年總統大選結果被竊，多次訴求拜登（Joe Biden）勝選無效未果，在川普的煽動下襲擊美國國會大廈，最終造成5人死亡，近150人受傷。

數百抗議者因其暴行被起訴，川普也被認為需對該事件負起直接責任，而被國會大廈警察、國會眾議員提告，多項訴訟案纏身。

《國會山莊報》報導，華盛頓特區法官梅塔（Amit Mehta）於18日裁定，川普當日作為超乎官方範圍且為私利，因此不享有總統豁免權 。

梅塔表示，「否認總統的民事損害豁免權是不小的一步，」他強調，「法院充分瞭解這項裁定的嚴重性。」

在長達112頁的調查結果中梅塔指出，川普1月6日在國會大廈外對支持者聲稱「選舉結果被竊」毫無根據，又敦促追隨者反對國會認證拜登的勝選。

梅塔進一步說明，川普在事發前對支持者發表演說之舉，為「非官方行為，「完全關乎他為了連任所做的努力」，可以「合理」視為「號召集體行動」，因此總統豁免權不適用此案，對他提告的訴訟案可繼續進行。

《法新社》指出，梅塔引述當日川普於推特批評時任副總統彭斯（Mike Pence），斥其未阻止國會對拜登勝選的認證程序。梅塔主張，此舉與闖入國會山莊的人形成「默契」。

報導指出，若梅塔的裁定成立，川普及其盟友將面臨被原告傳喚以及被要求提供證據。川普則反批調查案是「獵巫」。