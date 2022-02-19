入冬首波寒流今報到！吳德榮：整天陰雨 20日感覺上最冷

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）氣象專家吳德榮表示，寒流今（19日）下午報到，各地越晚越冷，明日至下週一晨，本島平地最低氣溫約可降至7度左右，感覺上會是這個冬季最冷的一波。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，今晚北台灣平地最低氣溫已可降至9度左右，中央氣象局也發布低溫特報，並表示今日下午氣溫下降，今晚至下周一各地非常寒冷。

此外，吳德榮說，冬季最強冷空氣今開始影響台灣，但由於少了「輻射冷卻」加成，想要破日前的這個冬季平地最低溫紀錄攝氏5.9度，恐怕不容易。

不過，吳德榮強調，入冬首波寒流報到後，台北測站首度降至10度左右，北台灣高溫僅在12度上下，其他各地大多也是整天的陰雨、濕冷，因此這次感覺上會是這個冬季最冷的一波。

降雨部分，吳德榮指出，明日、下週一受這個冬季最強冷空氣影響，伴隨很多的水氣，各地有雨。雨勢時大時小，中間有空檔、北少南多。

中央氣象局也發出低溫特報，寒流南下，今天下午起各地明顯轉冷，今晚起至21日上午間台中以北、宜蘭及金門有持續攝氏10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生機率，20日起至21日上午間台南、 嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮也有10度以下氣溫發生機率。