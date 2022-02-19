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台灣抗瘧之父連日清曾助台「公衛外交」 外交部感謝無私付出

外交部引述「哲人日已遠，典型在夙昔」一句，表示連日清是台灣醫衛研究及援外工作者的典範，足堪效法及寄予無限追思。

By 社會組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/19 16:03
「台灣抗瘧之父」連日清（左）協助友邦對抗瘧疾，獲外交部頒發「特種外交獎章」。（圖/外交部）

「台灣抗瘧之父」連日清（左）協助友邦對抗瘧疾，獲外交部頒發「特種外交獎章」。（圖/外交部）

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）「台灣抗瘧之父」連日清於2月16日逝世，享耆壽96歲，外交部今（19日）下午表示，對他不遺餘力發展「公衛外交」表示衷心感謝，並對他的逝世誠摯哀悼。

連日清生前致力於根治瘧疾，不只幫助台灣成為全球第一個脫離瘧疾的國家，更曾以80歲高齡前往台灣前邦交國聖多美普林西比，成功替該國脫離瘧疾威脅，讓當地死亡率奇蹟似下降，外交部今下午發布新聞稿，細數連日清對社會的貢獻，感念其無私付出的精神。

外交部指出，台灣在連日清及其團隊努力下，於1965年11月獲世界衛生組織（WHO）宣佈成為全世界第一個「瘧疾根除地區」，對我國國民健康，乃至於社會及經濟的整體發展，均有正面且深遠的影響。

此外，連日清曾以80歲高齡前往我前邦交國聖多美普林西比，擔任抗瘧計畫主持人，儘管當時聖國環境落後艱困，連日清仍全力推動根絕聖國瘧蚊的醫衛計畫，協助聖國將瘧疾發生率自2003年的50%，大幅降至2012年的4%，2015年發生率更降為1.01%，協助聖國脫離瘧疾威脅，迄今仍獲聖國人民感念。

連日清的善蹟也獲得國際肯定，根據外交部，WHO於2013年公開肯定連教授在聖國執行抗瘧計畫的成效，外交部前部長李大維也特於2016年頒贈「特種外交獎章」，以表彰連教授致力推動公衛外交，協助台灣揚名國際的卓越貢獻。

外交部表示，連日清終身專注學術與投入外交濟世的表現與精神，啟發及造就無數台灣公衛領域後進人才，令人感佩。

外交部特此發布新聞稿，表達對連日清辭世的至深哀悼與不捨，並感謝連日清對協助改善國內外醫衛環境無私的付出。「哲人日已遠，典型在夙昔」，連日清是台灣醫衛研究及援外工作者的典範，足堪效法及寄予無限追思。
連日清
外交部
公衛外交
聖多美普林西比

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