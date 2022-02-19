治安敗壞、衛生不佳　紐約市宣布地鐵大執法

紐約地鐵長期以來不僅是各種治安問題聚散地，也是無家可歸者的容身之處。（圖／美聯社） 紐約地鐵長期以來不僅是各種治安問題聚散地，也是無家可歸者的容身之處。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）紐約地鐵是全世界最早建成的地鐵之一，也因為如此，設備陳舊、衛生狀況極差而且治安敗壞，新冠肺炎疫情後，紐約市開始思考如何處理地鐵問題，初步措施已在昨(18)日出爐。

英國《衛報》報導，不只是新冠肺炎疫情下暴露出的紐約地鐵髒亂問題，事實上，這邊長久以來也有很多治安死角；根據統計，相比2019年，2021年地鐵內部發生的重罪增加了25%，上個月才有一名亞裔婦女在急駛的列車前被推下月台而喪生，這些都促使一月才上任的市長亞當斯（Eric Adams）採取因應措施。

紐約市政府昨日公布更為嚴格的地鐵管理措施，要求警察進一步根據地鐵規範進行執法，這包括禁止在系統內抽菸、吸毒、製造髒亂，甚至是躺下，在地鐵終點站執勤的警察也會要求所有乘客在終點離開車廂，而非如同以往僅是鼓勵下車，避免有人滯留在地鐵、地鐵站中甚至是常住，同時將加強取締逃票者。

數據顯示，紐約市內約有5萬名無家可歸者住在市營的庇護所中，另有2400人完全無家可歸，許多人因而會將24小時營業的紐約地鐵作為遮風避雨之處。

而作為驅逐這些人的代價，紐約市未來會增加收容所的床位，並提供更好的安置服務，大型地鐵站四周也會增設「落地中心」，讓以往滯留在地鐵內的無家可歸者可以「直達」溫暖的室內。

亞當斯指出，為所欲為的時代已經過去了，未來任何人都需要刷地鐵卡才能進入地鐵搭乘電車。這些政策並不是為了要逮捕任何人，而是要正視以往所有人忽略的問題，曾有許多人對搭乘紐約地鐵感到害怕，因此當局必須要以明確且人道的方式做出回應。