與馬利軍政府關係惡化 歐盟安全部隊重新部署

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由法國為首的歐盟安全部隊「塔庫巴特遣隊」(Takuba Task Force）自2013年就駐紮在馬利，於薩赫勒地區（Sehal）與伊斯蘭激進主義者作戰，不過在2021年軍方發動政變後雙方關係持續惡化，在與周遭其他國家協商後，已決定重新部署至其他地區，該地區權力關係是否將洗牌已成為外界關注的焦點。
法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，特遣隊將花費4至6個月重新進部署，馬利的鄰國尼日已確認會接納這一批歐洲國家的軍隊，持續與伊斯蘭激進組織對抗，然而，儘管馬利政府表示仍將與歐洲國家就地區安全問題進行雙邊協商，外界仍對於軍隊調動帶來的不確定性表達擔憂。
一方面，德國等國在當地仍有進行中的軍事合作項目與訓練計畫，大量部隊的撤出可能會造成影響；另一方面，馬利軍政府轉向與俄國傭兵合作，以及中國在該地區影響力的日增，都代表著特遣隊的撤出，可能會增長中俄在此地區的野心。
致力於預防衝突發生與推廣和平任務的非政府組織「更安全的世界」（Saferworld），其歐洲分部負責人Lucia Montanaro認為，特遣隊自馬利撤出，是讓歐盟重新思考、平衡、調整其在非洲維和任務的好時機。
Montanaro告訴《半島電視台》，長久以來，特遣隊藉由強大的武力來壓制該地區的不穩定，而不是以治本方式，自結構性不平等、嚴重的貪污問題等衝突發生的原因著手，本次撤軍應該作為一種經驗學習，未來才能更有效的達成其目標。