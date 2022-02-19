與馬利軍政府關係惡化 歐盟安全部隊重新部署

圖為2017年5月19日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）到馬里北部加奧訪視法進行反恐與維和任務的法國陸軍巴爾赫內行動（O... 圖為2017年5月19日，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）到馬里北部加奧訪視法進行反恐與維和任務的法國陸軍巴爾赫內行動（Operation Barkhane）。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／李昱德 綜合外電報導）由法國為首的歐盟安全部隊「塔庫巴特遣隊」(Takuba Task Force）自2013年就駐紮在馬利，於薩赫勒地區（Sehal）與伊斯蘭激進主義者作戰，不過在2021年軍方發動政變後雙方關係持續惡化，在與周遭其他國家協商後，已決定重新部署至其他地區，該地區權力關係是否將洗牌已成為外界關注的焦點。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）指出，特遣隊將花費4至6個月重新進部署，馬利的鄰國尼日已確認會接納這一批歐洲國家的軍隊，持續與伊斯蘭激進組織對抗，然而，儘管馬利政府表示仍將與歐洲國家就地區安全問題進行雙邊協商，外界仍對於軍隊調動帶來的不確定性表達擔憂。

一方面，德國等國在當地仍有進行中的軍事合作項目與訓練計畫，大量部隊的撤出可能會造成影響；另一方面，馬利軍政府轉向與俄國傭兵合作，以及中國在該地區影響力的日增，都代表著特遣隊的撤出，可能會增長中俄在此地區的野心。

致力於預防衝突發生與推廣和平任務的非政府組織「更安全的世界」（Saferworld），其歐洲分部負責人Lucia Montanaro認為，特遣隊自馬利撤出，是讓歐盟重新思考、平衡、調整其在非洲維和任務的好時機。

Montanaro告訴《半島電視台》，長久以來，特遣隊藉由強大的武力來壓制該地區的不穩定，而不是以治本方式，自結構性不平等、嚴重的貪污問題等衝突發生的原因著手，本次撤軍應該作為一種經驗學習，未來才能更有效的達成其目標。