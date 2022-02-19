台灣2/19新增8例本土及65例境外 無新增死亡

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(19)日公布國內新增73例COVID-19確定病例，分別為8例本土個案及65例境外移入(31例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。



指揮中心表示，今日新增本土個案為6例男性、2例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲。



指揮中心說明，今日新增境外移入個案為39例男性、24例女性、2例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，分別自美國(8例)、加拿大(5例)、馬來西亞(3例)、德國、英國、菲律賓、西班牙及柬埔寨(各2例)、瑞典、波蘭、羅馬尼亞、俄羅斯、瑞士、越南、尼泊爾、奧地利、香港、巴西、澳大利亞、紐西蘭、芬蘭、阿根廷及中國(各1例)移入；另24例調查中。入境日介於今(2022)年1月18日至2月18日；詳如新聞稿附件。



指揮中心統計，截至目前國內累計6,130,479例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含6,110,154例排除)，其中19,937例確診，分別為4,506例境外移入，15,377例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。



指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。