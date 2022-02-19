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【更新蘇揆回應】CPTPP昨開會 星國：申請加入者必須符合高標準

台灣當局對此三緘其口，行政院發言人羅秉成上午表示「不評論」。蘇貞昌今日下午回應表示：

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By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/19 15:10
新加坡貿工部18日回應台灣加入CPTPP一事，並未有具體說明。（圖／中央社）

新加坡貿工部18日回應台灣加入CPTPP一事，並未有具體說明。（圖／中央社）

更新時間：2022-02-19 15:10

發布時間：2022-02-19 12:33

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）昨（18）日召開資深官員會議，輪值主席國新加坡貿工部重申，有意加入者必須符合CPTPP高標準，行政院長蘇貞昌今（19）日下午打破沉默，表示他特別責成經貿談判辦公室注意各會員國情形，「我們積極向前進，希望能盡快達到目標」。

台灣與中國去（2021）年9月相繼申請入會，為爭取日本政府支持，台灣於今年2月上旬宣布對日本福島5縣食品解禁，昨日會議後，蔡政府低調未多做說明，行政院發言人羅秉成今日上午也未多加評論。

下午蘇貞昌出席「戰後臺灣政治案件-美麗島事件史料彙編」新書發表會暨座談會談及此事，他表示加入CPTPP是很重大的努力，先前日本前首相安倍晉三表態，台灣開放福島食品「已跨越重大障礙」。

蘇貞昌強調，自己已特別責成經貿談判辦公室注意各會員國的各種情況，「我們積極向前進，希望能盡快達到目標」。

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）昨（18）日以視訊召開資深官員會議，就台灣、中國與厄瓜多的入會申請案進行討論。輪值主席國新加坡的貿工部重申有意加入者必須符合CPTPP高標準，然並未具體說明台灣入會結論，台灣當局對此三緘其口，行政院發言人羅秉成上午表示「不評論」。

中央社報導，新加坡昨日以輪值主席國之姿，召開2022年首場CPTPP資深官員會議。去年2月英國提出入會申請後，中國、台灣也於去年9月陸續提出申請，厄瓜多則於去年12月申請入會。本次召開會議前，台灣於2月宣布對日本福島5縣食品解禁，入會有望獲得日本政府支持，外界對此高度關注。

星國貿工部18日晚間發布聲明，會議檢視成員國間經濟關係，並著重提升供應鏈韌性、數位及綠經濟合作等議題，並針對有意加入CPTPP的經濟體的申請案交換意見。

貿工部並未在聲明中提出具體結論，但考量CPTPP開放且具包容性的性質下，重申有意加入者必須符合CPTPP的高標準。

行政院發言人羅秉成今日上午表示，對於CPTPP的議程及開會內容，「我們不評論」，但會密切注意後續動態發展，未來若有需要配合事項，會積極辦理。

至於在野人士質疑CPTPP昨天開會，並未涵蓋台灣申請入會案，黨政人士今日受訪表示，並非事實，是錯誤解讀。
CPTPP
跨太平洋夥伴全面進步協定
新加坡

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