Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

瑞典跨黨派議員挺台 台灣外交部：持續深化雙方交流

瑞典議員強調，台灣人民以自由民主的方式決定國家未來的權利應獲得尊重，並盼強化台瑞雙邊關係與交流，同時協助提升台灣地位。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/19 11:39
瑞典跨黨派議員於16日在國會外交政策辯論時，力挺台灣。(圖／台灣外交部推特）

瑞典跨黨派議員於16日在國會外交政策辯論時，力挺台灣。(圖／台灣外交部推特）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）瑞典國會於本（2）月16日進行年度外交政策辯論，會中多次提及台灣議題，多位跨黨派議員紛紛發言支持台灣，外交部對此表達誠摯感謝。

外交部指出，瑞典國會的年度外交政策辯論，除關切烏克蘭情勢，台灣議題也獲多位跨黨派議員的熱烈討論。自由黨國會議員佛瑟爾（Joar Forssell）質詢外交部長林德（Ann Linde），瑞典政府是否譴責中國不斷派軍機擾台、威脅台海安全及影響台灣政治自由的惡意挑釁，林德部長對中國不斷威脅台灣表示遺憾。

外交部進一步指出，瑞典民主黨議員威雪（Markus Wiechel）高度肯定台灣民主化，推崇台灣在英國經濟學人智庫（Economist Intelligence Unit, EIU）「2021年民主指數報告」（Democracy Index）調查中全球排名第8，強調台灣人民以自由民主的方式決定國家未來的權利應獲得尊重。此外，議員們也盼強化台瑞雙邊關係與交流，同時協助提升台灣地位。

外交部表示，瑞典是台灣理念相近夥伴，支持台灣參與國際事務。2021年3月時任瑞典總理羅文（Stefan Löfven）在國會公開強調台灣應參與「世界衛生組織」（WHO）；此外，上年瑞典國會友我動議及質詢次數高達35次。

外交部強調，台瑞兩國在因應國際挑戰丶強化民主韌性及對抗複合式威脅均具高度共同信念，雙方交流合作在既有友好基礎及堅強民意支持下，持續深化與廣化。
瑞典
挺台抗中
台灣-瑞典
台瑞關係
2021年民主指數報告
經濟學人
台灣國際參與
世界衛生組織（WHO）

相關新聞

【經濟學人稱台灣民主全球第八】 游盈隆勉「獨立仍須努力」 矢板明夫讚「民主化成就超越日本」
【經濟學人稱台灣民主全球第八】 游盈隆勉「獨立仍須努力」 矢板明夫讚「民主化成就超越日本」
2022/02/13 17:11
COVID沒完沒了 歐洲國家不玩了 北歐三國率先全面解禁
COVID沒完沒了 歐洲國家不玩了 北歐三國率先全面解禁
2022/02/11 17:49
美國兩黨力挺 推台灣駐美代表處更名法案
美國兩黨力挺 推台灣駐美代表處更名法案
2022/02/04 11:48
處理菸蒂出妙招 瑞典城市訓練「烏鴉義工」
處理菸蒂出妙招 瑞典城市訓練「烏鴉義工」
2022/02/03 11:06
世衛執委會本週登場 歐盟、五友邦挺台灣入世衛 外交部：感謝、歡迎
世衛執委會本週登場 歐盟、五友邦挺台灣入世衛 外交部：感謝、歡迎
2022/01/27 14:52

更新時間 : 2022-02-20 10:21 GMT+08:00

最受歡迎

台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
"