瑞典跨黨派議員挺台 台灣外交部：持續深化雙方交流

(台灣英文新聞/政治組 綜合報導)瑞典國會於本(2)月16日進行年度外交政策辯論,會中多次提及台灣議題,多位跨黨派議員紛紛發言支持台灣,外交部對此表達誠摯感謝。



外交部指出,瑞典國會的年度外交政策辯論,除關切烏克蘭情勢,台灣議題也獲多位跨黨派議員的熱烈討論。自由黨國會議員佛瑟爾(Joar Forssell)質詢外交部長林德(Ann Linde),瑞典政府是否譴責中國不斷派軍機擾台、威脅台海安全及影響台灣政治自由的惡意挑釁,林德部長對中國不斷威脅台灣表示遺憾。

外交部進一步指出,瑞典民主黨議員威雪(Markus Wiechel)高度肯定台灣民主化,推崇台灣在英國經濟學人智庫(Economist Intelligence Unit, EIU)「2021年民主指數報告」(Democracy Index)調查中全球排名第8,強調台灣人民以自由民主的方式決定國家未來的權利應獲得尊重。此外,議員們也盼強化台瑞雙邊關係與交流,同時協助提升台灣地位。



外交部表示,瑞典是台灣理念相近夥伴,支持台灣參與國際事務。2021年3月時任瑞典總理羅文(Stefan Löfven)在國會公開強調台灣應參與「世界衛生組織」(WHO);此外,上年瑞典國會友我動議及質詢次數高達35次。

外交部強調,台瑞兩國在因應國際挑戰丶強化民主韌性及對抗複合式威脅均具高度共同信念,雙方交流合作在既有友好基礎及堅強民意支持下,持續深化與廣化。

Our gratitude for the support of #Taiwan by members of #Sweden's parliament during the interpellation debate on strengthening bilateral ties. We truly value the backing of friends like @AnnLinde, @JoarForssell & @MarkusWiechel. (@Sverigesriksdag)

