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冬奧強提「一中」遭國際奧會主席駁斥 台灣外交部：嚴厲譴責

外交部怒斥中國官員公然利用奧運場域進行不當的政治宣傳，已嚴重違背奧會憲章有關「奧運不得政治化」相關規定。

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By 李朝儀, 台灣英文新聞
2022/02/19 11:13
北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日以「一中」言論打壓台灣，不僅遭國際奧委會駁斥，台灣外交部也嚴厲譴責。(圖／美聯社）

北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日以「一中」言論打壓台灣，不僅遭國際奧委會駁斥，台灣外交部也嚴厲譴責。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）北京冬奧爭議不斷，北京冬奧組委會發言人嚴家蓉17日以「一中」言論打壓我國，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）罕見出面駁斥，重申保持政治中立的承諾。台灣外交部18日晚間嚴厲譴責中方發表貶損我國國家主權的不實言論，並表達嚴正抗議。

路透社》報導，嚴家蓉17日於記者會上被問及台灣運動員是否會出席冬奧閉幕式時，不顧政治中立承諾，聲稱「台灣是中國的一部分」，並將新疆「再教育營」斥為「謊言」，不認中國當局有侵害人權的作為。

紐約時報》指出，巴赫首訪表示，在該場記者會後，以立即與北京冬奧組委會取得聯繫。他強調，「基於奧林匹克憲章的規範，北京冬奧組委會與國際奧會都再度重申，絕對會保持政治中立的承諾。」

外交部發布聲明，強烈反對嚴家蓉17日在記者會上聲稱「台灣是中國不可分割的一部分」相關說法。外交部怒斥中國官員公然利用奧運場域進行不當的政治宣傳，已嚴重違背奧會憲章有關「奧運不得政治化」相關規定。

外交部也指出，中方說法也遭到國際奧林匹克委員會（IOC）主席Thomas Bach 糾正，要求中方必需依據奧會憲章精神保持政治中立。

外交部重申，台灣就是台灣，與中華人民共和國互不隸屬；中華人民共和國政府從未統治過台灣，唯有經由台灣人民自由選舉的政府才能在國際間代表台灣人民。無論中國政府如何扭曲其對台灣的主張，都無法改變客觀事實。

外交部強調，我國參與奧林匹克運動會，也是單獨參與，而非其他國家的一部份。奧林匹克運動是和平年代國家競爭的場域，中國嚴發言人刻意忽視有關中華民國台灣國家主權的事實，已為奧林匹克五環（The Olympic Rings）所揭櫫的和平精神蒙上陰影，這將遭台灣人民及國際社會所唾棄。
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