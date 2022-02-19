【大戰在即？】俄軍半數就攻擊位置 拜登喊話普丁回心轉意

俄烏衝突一觸即發，美國總統拜登（Joe Biden）籲俄國總統普丁（Vladimir Putin）回到談判桌上，為時不晚。（圖／美聯社） ... 俄烏衝突一觸即發，美國總統拜登（Joe Biden）籲俄國總統普丁（Vladimir Putin）回到談判桌上，為時不晚。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合報導）美國總統拜登美東時間18日表示，俄羅斯總統普丁已決意要在未來幾日內入侵烏克蘭，拜登喊話普丁改變決定為時不晚，同時也強調若俄國發動戰爭，不會出兵助烏但會予以支持，並聯同盟友進行「嚴厲的」經濟制裁。

烏東分離主義地區撤離平民 俄軍半數就攻擊位置

《CNN》引述美國國防部官員指出，烏國附近已出現120至125個俄羅斯營級戰術群（Battalion Tactical Group，BTG），每營約莫千人上下，過去的48小時內，處於攻擊位置的俄軍人數已達四成至5成。

俄羅斯也已實行破壞烏克蘭境內穩定的策略，例如以「假旗行動」（false flag operation）作為入侵藉口，並指控烏國在頓巴斯（Donbass）地區進行種族滅絕。

而烏國東部境內，由莫斯科支持的分離主義者所把控的頓內茨人民共和國（Donetsk People's Republic）和盧甘斯克人民共和國（Luhansk People's Republic），先前以多起爆炸事件發生，擔心烏克蘭政府軍可能發動襲擊為由，宣布將七十萬平民疏散到俄國，俄國更承諾每個難民都可獲得1萬盧布（約新台幣3600元）救濟金。

擬定迫害名單 俄國入侵後將構建親俄政府

此外，多名美國及西方陣營官員向CNN透露，美國掌握情報顯示，俄國已擬定入侵烏克蘭推翻當前政府後，將被裁撤的現任官員、政治人物名單，並擬組建一個更親俄政府。

這項消息更坐實了先前英國外交部1月所披露的，烏國前國會議員穆拉耶夫是俄國考慮安插的領袖人選、多位該國政治人物與莫斯科有聯繫。報導更指出，這些名單上的人物恐面臨坐牢及生命危險。

拜登軟硬兼施 籲普丁回頭是岸

拜登（Joe Biden）在白宮向記者表示，「確信」普丁（Vladimir Putin）已下定決心，俄軍正計劃並打算在「未來一週、未來幾日內攻擊烏克蘭」，首都基輔將是目標。

《路透社》指出，西方陣營憂心，俄國支持的分離主義份子所控制的烏東地區，宣布撤離平民到俄羅斯，恐成攻擊的部分藉口。

《衛報》報導，拜登警告俄方，仍然可以改變決定，選擇外交途徑解決問題，現在緩和局勢回到談判桌上還不算晚。

拜登表示，美國與歐洲盟友團結一致，決心對俄國實施「嚴厲的」經濟制裁，以回應該國對烏克蘭的攻擊，若俄國選澤戰爭，也將面臨世界其他國家的「道德怒火」。

「美國及盟友將保衛北約的每一寸領土，免於任何對集體安全的威脅，」拜登說道，並提及往昔美國對烏克蘭數億美元的軍事支持，強調「我們不會派兵到烏克蘭作戰，但我們將繼續支持烏克蘭人民」。