【有片】台中華興托嬰中心多名托育人員涉虐嬰 市府團隊道歉、將嚴查嚴懲

台中某托嬰中心托育人員被控虐嬰，時力立委王婉諭（左）及同黨市議員參選人吳佩芸（右）18日陪同受害家長舉行記者會，質疑市府包庇業者；市府表... 台中某托嬰中心托育人員被控虐嬰，時力立委王婉諭（左）及同黨市議員參選人吳佩芸（右）18日陪同受害家長舉行記者會，質疑市府包庇業者；市府表示，案發後已調查裁罰，將持續清查托嬰中心是否涉及隱匿案件。（時代力量台中黨部提供）中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰，受害家長今天(18日) 在民代陪同下召開記者會，質疑中市府包庇業者；台中市長盧秀燕今天下午出面道歉，並表示將嚴查嚴懲，給予受害家屬協助。

台中市華興托嬰中心托育人員被控虐嬰案，有家長透過監視器畫面才驚覺自己孩子也受虐，也讓全案變成舊案出現新事證情形。台中市長盧秀燕（上圖右2與下圖）18日下午為此率相關局處首長出面說明，並鞠躬道歉。中央社

時代力量黨籍立法委員王婉諭及市議員參選人吳佩芸，今天陪同受害家長到台中市政府前召開記者會，會中播放多名托育人員對嬰兒不當照顧、施虐影片。

盧秀燕今下午與社會局長彭懷真、法制局長李善植、新聞局長鄭照新等人召開記者會，說明虐嬰事件後續處置作為，並向大眾鞠躬致歉。

盧秀燕表示，她深感痛心自責，獲知消息後立刻召開緊急會議，因有新舊事證，要求社會局下週一前，將整起案件調查清楚並提出報告。另對失職人員提出懲處名單，也要求社會局提出檢討方案，全力保護嬰幼童安全。

針對受害家屬，盧秀燕說，要求法制局、社會局給予法律扶助，社會局將持續追究責任，並檢討裁罰是否符合比例原則，過去發生類似事件，社會局第1次裁罰新台幣6萬元，實在不符社會期待，社會局將聯合法制局檢討裁罰基準，提高罰鍰金額、加重罰則。

盧秀燕強調，托嬰中心人員涉及故意傷害罪及強制罪等刑事罪，將移送檢方進一步調查釐清，對於在場坐視不管的失職人員也會一併移送法辦。

南屯區華興托嬰中心黃姓托育人員，去年(2021年) 2月遭通報不當對待1名收托女童，社會局調查後裁罰黃姓托育員6萬元、公告姓名與10年內不得擔任兒少福利機構工作人員。

另外，托嬰中心涉及管理疏失，裁罰6萬元、要求限期改善並終止準公共化合作契約，華興托嬰中心已申請停業至今年7月31日。

但社會局上週接獲通報指，與受害女童同班的男童，疑似也在1年前遭另名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查。

受害家長H爸爸18日在記者會中表示，虐嬰案件爆發後，社會局公告黃姓托育員在民國110年(2021年) 2月9日上午10時至12時違法，但查看監視器才發現，實際上是多名托育員，多日、多次對不同嬰兒施虐，。

受害家長R爸爸表示，案發後社會局並未通知其他受虐嬰兒家長，是近期才輾轉得知小孩也同樣遭不當照顧、虐待。請社會局針對依法查扣的30天影片內容，重新檢視是否還有更多嬰兒遭不當對待。

中央社引述立委王婉諭指出，台中市社會局針對案件可處業者新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，情節嚴重者得勒令停辦，但這起案件只裁罰6萬元，難道是情節輕微嗎？

王婉諭說，根據目前的兒少權法，只有當機構被停辦，才能公告機構名稱及負責人姓名；即便中央設置托育裁罰平台，卻缺少公告機構名稱的法源，形同虛設。

吳佩芸表示，今天揭露的影片，只是整起虐嬰案的冰山一角。並質疑社會局接獲檢舉，向業者調閱監視器影片後，真的有仔細勘驗，而且積極調查嗎？質疑市府包庇業者。

台中市社會局指出，上週接獲通報，與受害女童同班的男童，疑似也在1年前遭另名林姓托育人員不當對待，社會局已受案調查，即使托嬰中心停業，若確認還有其他孩童受害，仍可再裁罰托嬰中心負責人6萬元至60萬元，托嬰中心是否涉及延遲通報或隱匿其他案件，社會局將全面清查，絕不寬貸。

華興托嬰中心簡姓負責人接受媒體聯訪時表示，對受託的孩子與家長非常抱歉，案件已配合調查，不會逃避該承擔的責任，這件事對她是最大的挫折，已無力再照顧托嬰中心，也不會再復業。