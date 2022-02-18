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【俄烏緊張】烏克蘭東部親俄民兵炮擊村落　立陶宛籲盟軍增兵應對白俄軍力集結

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By 台灣英文新聞－編輯
2022/02/18 18:08
圖為立陶宛軍隊2月16日在首都演練加強防衛。（美聯社圖片）

圖為立陶宛軍隊2月16日在首都演練加強防衛。（美聯社圖片）

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）面對俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境及白俄羅斯持續集結的態勢，立陶宛總統呼籲以美國為首的北約持續加強東歐的防禦。

除了15萬名在俄烏邊境的俄羅斯大軍，立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）17日表示，俄羅斯同時也在白俄集結4.5萬名兵力，該舉措對波羅的海及波蘭安全無異是極大威脅。就在立陶宛公開發聲尋求支援，德國總理蕭茲（Olof Scholz）在布魯塞爾向立陶宛提出保證，已授權德國軍隊為保衛立陶宛而戰。

立陶宛、拉托維亞、愛沙尼亞、波蘭都是歐盟（EU）及北大西洋公約組織（NATO）成員。

俄羅斯可能入侵烏克蘭的陰影下，德國一支由130名官兵和60部車輛組成的部隊17日抵達立陶宛。立陶宛國防部副部長艾布克維斯（Margiris Abukevicius）強調，盟國軍隊進入立陶宛，對俄羅斯而言能達到嚇阻效果。

此前俄羅斯媒體RIA報導，稱烏克蘭軍隊砲擊親俄分裂分子所控制的領土，但烏克蘭17日強力否認，反指莫斯科支持的烏東叛亂分子先襲擊了該地區一村莊。烏克蘭外交部長也譴責俄羅斯嚴重違反明斯克協議的行為。美國周三警告，莫斯科可能會利用關於烏克蘭東部衝突作為入侵該國的藉口。國際金融市場也對俄烏緊張態勢做出反應多以下跌坐收。
烏克蘭
俄羅斯

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