「全世界最了解蚊子的博士」 台灣抗瘧之父連日清96歲逝

（台灣英文新聞 / 社會組 綜合報導）「台灣抗瘧之父」連日清長年研究瘧疾，讓台灣於1965年成為全球第一個根除瘧疾的地區，一生與蚊子為伍的他傳出於2月16日逝世，享耆壽96歲。

媒體報導，昆蟲學家暨公衛學家連日清自小對昆蟲有濃厚興趣，長年研究熱帶傳染病研究工作，今年2月16日以高齡96歲仙逝，農委會主委陳吉仲今（18日）說，會呈請總統蔡英文頒發褒揚令。

中央社指出，連日清出生於1927年，當時就讀台灣省立師範學院英語系的他，曾在台北帝國大學熱帶醫學所打工，在獲得學者大森南三郎鼓勵後，開始接觸熱帶傳染病研究工作，雖不慎染疫，卻因此讓他立志成為蚊蟲學家。

而後，連日清進入台灣省瘧疾研究所展開瘧疾防治工作，帶領團隊努力不懈，成功讓台灣根除瘧疾，讓我國成為WHO認證全球第一個根除瘧疾的國家。

根據YouTube頻道潮台灣Trending Taiwa紀錄短片，全世界發表的蚊子種類，有1%就是連日清所發現。

此外，連日清也多次獲外交部邀請，前往友邦協助防疫，更獲頒特種外交獎章。當時80多歲的他，曾多次前往聖多美普林西比，以不破壞環境的方式解決瘧蚊問題，並訓練當地公衛人員，數據顯示，聖多美普林西比當地的病例和死亡率戲劇性地下降，在此之前，並沒有一個非洲國家成功抗瘧過。

根據自由時報，陳吉仲今天表示，連日清老師專注於昆蟲學的研究，發揮影響力橫跨公衛、醫學領域，貢獻卓鉅，讓台灣人民不再受虐疾所苦，更為友邦國家帶來福祉，農委會將呈請總統頒發褒揚令，彰顯連日清對台灣與世界的貢獻。