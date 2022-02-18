（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）前副總統呂秀蓮近日表示，指揮中心指揮官陳時中若要參選台北市長，應盡快辭職。陳時中今天(18日) 對此表示，這件事情有點複雜，「能夠選的話一定會辭，沒有什麼好疑義的」。

衛生福利部長、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中因過去2年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間率團隊抗疫，人氣高漲，頻頻被點名代表民進黨參選台北市長，但是否參選，陳時中至今沒有明確表態。

中央社報導, 呂秀蓮近日接受網路媒體專訪時，呼籲陳時中若想參選應盡快辭職，把疫情指揮權交出去，不要占用行政資源。陳時中今天在疫情記者會上針對記者提問, 做出回應。

另外台北市副市長黃珊珊談選舉提及不是提個「豬頭」就能當選市長，引發聯想。被視為有機會代表國民黨角逐台北市長的立委蔣萬安昨(17日) 表示，任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊。

年底台北市長選舉備受關注，黃珊珊16日接受廣播節目訪問，被問及會否擔心遭棄保時表示，沒信心才會被棄保，台北市民不是傻瓜, 市民當中有許多非藍非綠的中間選民，不會因意識形態就忘記原則，所以不是提個西瓜或是豬頭就能當選。不過，她隨後補充，沒有影射任何人(42:32 【震傳媒｜新聞不芹菜】影片) 。

陳時中17日於疫情記者會時被問到，台北市副市長日前上節目批市長提名的「豬頭說」是不是在針對他？對此，陳時中說「沒有針對誰，我想總是大家都有發言，應該問副市長講的是誰」。

媒體詢問怎麼看黃珊珊的言論，中央社引述蔣萬安說，每個人都有參選的權利，這是受到憲法保障。任何人想要參選，都不應該受到這樣的侮辱及人身攻擊，這不符合民主的精神。

此外，黃珊珊日前議論前總統馬英九，外界也有聯想，包括解讀認為是針對蔣萬安。對此，蔣萬安說，「我就是我，不是任何人。」蔣萬安表示，「我有我的堅持」，這堅持就是民生議題遠比選舉重要，人民的利益遠遠大於政黨利益。

【2022台北市長選舉】呂秀蓮籲: 要參選快辭職•陳時中：能選一定辭 究竟誰是「豬頭」？「要問黃珊珊」