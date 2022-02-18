台日經貿會議閉幕　邱義仁望日本大力幫忙台灣入會CPTPP

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）第45屆臺日經濟貿易會議18日畫下句點，臺灣日本關係協會會長邱義仁表示，針對日方關切的福島五縣食品議題，台灣已經準備正式開放進口，希望日方未來在台灣爭取CPTPP入會案時，能扮演更積極角色。

邱義仁在閉幕式致詞上指出，針對日方關切的福島五縣食品議題，台灣已經宣布將開放進口，期盼雙方進一步再擴大經貿等實質關係互動與合作，並籲儘速重啟EPC及就彼此關切的經濟、貿易、投資及CPTPP 等事項進行事務性協商。

日本台灣交流協會會長大橋光夫曾多次對台灣申請「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）入會案表達歡迎之意，邱義仁則希望日本接下來在處理我方入會案時能更給力。

針對台灣政府開放福島五縣食品進口即將上路一事，大橋光夫表示，樂見台灣開放福島五縣食品進口，而大橋會長表示對台灣關切綜合性貿易及投資發展議題之關切予以理解，願在考慮這些因素等基礎上，今後就具體議題進行事務性協調。



本屆會議台日雙方共舉行3次事務階層會議，就經濟貿易等議題廣泛交換意見，以進一步強化經貿合作與夥伴關係。閉幕式會後兩會會長並簽署「台日間關於強化青少年交流備忘錄」及「台日有關海關分支單位合作備忘錄」2項協議。