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「星光」是什麼味道？可口可樂推新口味 微紅神秘色調引網熱議

有記者品嚐了可口可樂公司寄來的無糖版「星光」樣品，表示這種飲料喝起來不像在太空旅行或坐在篝火旁，它喝起來像更甜的可口可樂。

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By 娛樂組, 台灣英文新聞
2022/02/18 16:41
可口可樂即將推出新口味「星光」（Starlight）。（圖/可口可樂官網）

可口可樂即將推出新口味「星光」（Starlight）。（圖/可口可樂官網）

（台灣英文新聞／娛樂組 綜合報導）可口可樂即將推出新口味「星光」（Starlight），如此神秘且不直觀的名稱立刻引發網路熱議，有人猜測是覆盆子口味，有人則認為是烤巧克力棉花糖餅乾的味道。

CNN報導，可口可樂公司21日將在全美上市限量版新口味「星光」可樂，有普通和無糖兩種版本。其官網表示，此款飲料是受到太空啟發的，會讓人想起在篝火旁觀星的味道，以及讓人聯想到太空寒冷之旅的涼爽感覺。

對此，不少網友就猜測這是覆盆子的味道，因為在搜尋引擎Google上打關鍵字時，會出現星光嚐起來像覆盆子之類的句子，此外，衛報2009年一則科學研究新聞指出，有天文學家表示，銀河系的中心可能嚐起來像覆盆子，聞起來像蘭姆酒。

不過，有網友分析「讓人想起在篝火旁觀星」的提示，加上包裝上微紅色的色調，有可能是在暗示這款飲料喝起來像s'mores，就是一種美國和加拿大篝火晚會時流行的點心，由烤巧克力棉花糖餅乾組成。

終於，根據媒體，有記者品嚐了可口可樂公司寄來的無糖版「星光」樣品，表示這種飲料喝起來不像在太空旅行或坐在篝火旁，它喝起來像更甜的可口可樂。

這次推出「星光」口味其實並不是一個完全創新的想法，根據CNN，這個新口味是對可口可樂在 1980 年代曾經將一罐可樂送入太空的致敬。
可口可樂

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