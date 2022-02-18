【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意

（台灣英文新聞 / 醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今（18日）記者會中，指揮官陳時中表示，今日確診個案主要和宗教協會聚餐唱歌的群聚有關，包含雙北其中12例本土個案，足跡遍捷運淡水信義線、松山新店線。

根據新北市政府衛生局，此次群聚案的確診者在公共場所的足跡，涵蓋雙北捷運淡水信義線、松山新店線，以及永和區、板橋區多處店家，像是全聯、蝦皮店到店、洪瑞珍、屈臣氏等。

在指揮中心記者會上，陳時中指出，主要是從新北市新店設計師，傳到代銷公司成員參加佛道雙修協會的80幾人吃飯，25人去唱歌，今天確診個案中15位和此群聚案有關，新北市7位、台北市5位、高雄2位及台南2位，目前為止同一個群聚案的傳播鏈有24位。

陳時中也說，這些個案都在同一個傳播鏈，是個好消息，不過因為有跨域台灣北、南，且感染者來自各行各業，因此要高度關注這條傳播鏈的發展。

昨天記者會上，陳時中也強調，聚餐歡唱群聚因牽涉人多、足跡範圍廣，也非家庭群聚，工作性質與場域不同；煉油廠則是工作性質具不可取代性，且對國家經濟影響大。不過目前煉油廠除了3人確診外，其餘3000多人採檢都陰性，顯示煉油廠應該暫時穩住，要持續觀察。

此外，台北市長柯文哲、副市長黃珊珊今天出席「2022士林官邸鬱金香展-遇見幸福」開幕時，有媒體報導北市薇閣國中有人確診，對此，黃珊珊說確診的是家長，不是學生，薇閣也已擴大採檢100多人，都是陰性，對學校應無影響。