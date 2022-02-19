最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日

此為指揮中心2.18修正日期(紅字處) 後,發布之最新圖卡 此為指揮中心2.18修正日期(紅字處) 後,發布之最新圖卡

更新時間: 2022-02-19 14:32

首次發稿: 2022-02-18 15:04

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（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）近來不少民眾不滿配合防疫匡列隔離，卻得自費住防疫旅館。指揮中心指揮官陳時中今天(18日) 宣布，考量民眾配合防疫也犧牲許多，隔離費用將由中央預算支應，以免造成自付費用的二度傷害。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情南北齊燒，確診者足跡遍及多個縣市，部分縣市擴大匡列接觸者防堵疫情，遭匡列的民眾若無法一人一室居家隔離，就得自費入住防疫旅館，民眾抱怨連連。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中18日下午在疫情記者會中宣布，考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，也犧牲許多，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

陳時中說，

儘管指揮中心近來三令五申 ( 14:13:55 )，強調接觸者原則上是以在家中居家隔離為主 ，除非若有專案或特殊群聚(例如宗教協會群聚感染) ，無法在家中隔離，可報指揮中心同意到集中檢疫所公費隔離，

春節期間因許多民眾自費到防疫旅館隔離14天，引發爭議, 因此才有回溯補助的措施。

陳時中指出，這段期間，雖然有部分地方政府包括雙北、台中、高雄、桃園等, 協助支付全部或者部分防疫旅館費用，但相關補助參差不齊，經討論後認為由中央支應可和地方共同解決問題，目的是不讓受隔離者自掏腰包、造成二度傷害。

陳時中表示，這兩天將正式發文給地方政府，凡是經確定必須隔離的民眾，不論是地方政府支付或是個人支付, 入住防疫旅館一律由中央預算支付。