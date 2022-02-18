【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2

更新時間: 2022-02-18 15:48

首次發稿: 2022-02-18 14:38

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(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 中央流行疫情指揮中心今(18)日公布國內新增67例COVID-19確定病例，分別為16例本土個案及51例境外移入(16例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

中央流行疫情指揮中心指揮官今公布新增16例本土病例，其中1人是居隔中陰轉陽案例, 另外15人則與信義區某宗教協會(疑為北市府公布之足跡中, 所提到的宇宙觀佛道雙修學會) , 聚餐歡唱導致的群聚感染(案19665、案19816相關接觸者, 如下表) 有關；還有1人是台南市首例國小學童確診，個案年紀不滿10歲, 是案19732、案19862相關接觸者。

指揮中心表示，今日新增本土個案為7例男性、9例女性，年齡介於未滿10歲至50多歲。

圖/台北市政府提供

圖/指揮中心提供

指揮官陳時中今天也宣布隔離補助原則與追溯時間。他表示, 考量民眾接受隔離是為了配合防疫政策，也犧牲許多，加上各縣市補助參差不齊，因此相關費用中央決定概括承受，一律由中央預算支應。

指揮中心說明，今日新增境外移入個案為27例男性、24例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(9例)、加拿大及印度(各3例)、澳大利亞、菲律賓及香港(各2例)、韓國、日本、印尼、墨西哥、比利時、泰國、巴西、越南、義大利及尼泊爾(各1例)移入；另20例調查中。入境日介於今(2022)年1月23日至2月17日。

桃園機場航警病毒基因定序

檢出全新Omicron亞型BA.2

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天下午在疫情記者會中表示，染疫的桃園機場航警病毒基因定序出爐，檢出全新的Omicron亞型BA.2序列，與桃機群聚不同，也無關高雄港群聚疫情。

另外，桃園感染源待釐清的家庭群聚今天也找到源頭，陳時中指出，這起家庭群聚最初是中國返台的爸爸（案19592）先確診，後來家中2名女兒也確診，經過病毒定序，與日翊物流個案（案19348）病毒基因序列相符，將併入日翊物流群聚，案19592也將從境外移入病例改列本土病例。

羅一鈞解釋，疫調發現，自中國入境的爸爸住在防疫旅館檢疫期間，隔壁房剛好住著日翊物流個案（案19348），定序出爐後已召回採檢，並未沒有新增新個案，截至目前累計有11件防疫旅館群聚感染。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，根據最新的病毒基因定序( 14:23:07 ) ，桃機航警檢出全新Omicron亞型（BA.2），和桃機群聚、高雄港群聚都無關, 此外自印度返台的女足隊員(案19448, 案19449, 案19450; 下圖紅框處) 基因定序也是Omicron亞型（BA.2）, 不過對社區並無影響；另外，桃園家庭群聚則檢出與日翊物流群聚相同。

羅一鈞表示，目前BA.2主要來源國為菲律賓印度以及少數歐洲東南亞病例有關, 將朝持續與境外移入個案進行比對。

(原圖: 指揮中心; 紅框為TN後製)

由於今天新增一條桃機航警的Omicron傳播鏈，同時減少一條桃園家庭群聚(案19592) 傳播鏈，目前國內累計9條Omicron傳播鏈，正持續監測當中。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,864例確診，分別為4,441例境外移入，15,369例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；無新增空號病例，累計134例移除為空號。2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。