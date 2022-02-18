新冠變種疫情變數多　英國會下議院團延後出訪台灣

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）原訂20日至24日訪台的英國國會議員團，要實地瞭解台灣對印太區域和平及穩定的貢獻，最後一刻因Omicron變種病毒蔓延的影響，決定延後訪台。

台灣外交部17日指出，英國下議院外交委員會訪團成員對於出訪改期表達遺憾，後續將再與外交部及駐英國代表處商議，重新規劃訪台程期。外交部對英國下議院外交委員會因疫情必須延後訪台行程表示理解，並歡迎訪團擇期來訪。

台灣外交部也說，英國下議院外交委員會原籌組的訪團是自我國疫情實施邊境管制措施兩年來，首度由英國國會議員以官方名義組團來訪。

英國國會下議院曾於2月10日以「英國—台灣的友誼及合作」（UK-Taiwan Friendship and Cooperation）進行政策辯論，由「中國研究小組」共同主席的柯恩詩（Alicia Kearns）下議員與議會共同發起人，外委會主席杜耿涵（Tom Tugendhat）等18位議員特別到場發言，內容正面友我。當日辯論後，下議院並通過動議，要求英國政府繼續致力強化雙邊貿易關係及深化安全合作，也要求英國政府支持台灣獲得國際社會承認。

台英關係密切友好，是理念相近的合作夥伴，英國支持台灣有意義參與國際組織，關切台海安全局勢，並呼籲以和平方式解決兩岸分歧。外交部指雙方會持續合作強化全球民主聯盟的韌性與支持民主發展，共同維護印太地區的和平、穩定、繁榮及永續發展。

外電報導，英國新冠肺炎疫情正持續改善，從每週確診人數及住院數來看，本周有明顯下降，但近日英國出現首例感染新變種病－Delta與Omicron病毒的混合體「Deltacron」確診案例，促使英國衛生安全局將該病毒列入每週「監測中的變種」列表之中。該變種病毒傳染力、重症的可能性有多高仍待專家釐清。