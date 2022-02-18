巴西山城貝德羅保利斯暴雨釀117死　一天內降整月雨量

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導) 巴西里約熱內盧（Rio de Janeiro）北部山城貝德羅保利斯（Petropolis）15日因降下暴雨，引發洪水、土石流，目前死亡人數已增至117人，至少116人失蹤，緊急撤離700多人。

綜合外媒報導，貝德羅保利斯6小時內降雨量來到260毫米，1天就超過2月的預估降雨量；瞬間豪雨引發洪水和土石流，大量民宅被毀，死亡的人數已增至117人，數字還在持續攀升，甚至有消息指出，因為殯儀館放不下遺體，得出動冷凍貨車到災難現場，充當臨時停屍間。

居民阿勞霍（Maria Jose Dante de Araujo）更痛苦表示，他在此生活了44年，從未見過如此情況，「我所有朋友都走了，他們都死了，都被埋在土石流底下」。

里約州長卡斯楚（Claudio Castro）今天批准州議會提出的法案，為貝德羅保利斯捐贈巴西幣3000萬元（約新台幣1.61億元），這樣一來，里約州的財政撥款已達巴西幣7900萬元。

巴西風險管理專家波特拉（Gerardo Portela）說，類似這次在貝德羅保利斯發生的洪水和土石流災難，是數十年來城市無秩序發展與當局無動於衷的結果。儘管巴西擁有技術專長、工程和經濟實力，卻幾乎沒有為提供人民居住條件付出過努力。

目前仍有100多人下落不明，由於昨日又開始降下大雨，讓整個搜救行動變的更加艱難。Alto da Serra區的Morro da Oficina山丘地帶估計有40棟房屋被掩埋，24 de Maio、Caxambu、Sargento Boening、Moinho Preto、Vila Felipe及Vila Militar等地區也遭到破壞。