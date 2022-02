【更新】滿載福斯新車貨輪大西洋失火漂流　合計近4千輛保時捷、藍寶堅尼等命運未卜

更新時間: 2022-02-19 11:16

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導) 一艘載運保時捷(Porsche) 還有福斯汽車集團(Volkswagen) 多款新車的大型貨輪Felicity Ace, 驚傳在大西洋失火,目前船上22名船員已經由葡萄牙海軍全數救出, 所幸無人受傷。不過貨輪仍在葡萄牙亞速爾群島(Azores Islands)附近漂流。葡萄牙海軍表示, 將持續觀察貨輪是否有可能沈船或造成海洋汙染。

從以下最新的照片看來, 貨輪跟載運的新車, 情況似乎不太妙。

圖/推特 Mike Schuler@MikeSchuler

Latest look at the Felicity Ace. Not looking good for the cars inside pic.twitter.com/qUBCcHLCsn — Mike Schuler (@MikeSchuler) February 18, 2022

葡萄牙空軍稍早發布了救援22名船員過程的相關影片(如下):

這艘名為Felicity Ace的巴拿馬籍貨輪全長200公尺,寬32公尺, 於2005年下水,船主是日本商船三井Mitsui O.S.K. Lines (MOL)海運公司。該集團在官網表示, 目前由新加坡分公司負責安排救援船前往當地進行拖吊, 預計在歐洲時間18日抵達, 希望將此次意外的損害降至最低。該公司也感謝葡萄牙海軍伸出援手。

內部文件顯示, Felicity Ace貨輪上載有3965輛福斯集團新車, 包括至少 1100輛保時捷汽車。此外還有為數不明的奧迪(Audi) 與藍寶堅尼(Lamborghini) 等新車。

Felicity Ace號是從德國西北部埃姆登港 (Emden) 出發,準備前往美國羅德島戴維斯維爾港(Davisville),不料在當地時間16日下午發生火災。