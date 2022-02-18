少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招

教育部決議大同技術學院自111學年度起全面停招。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps） 教育部決議大同技術學院自111學年度起全面停招。（圖取自Google地圖網頁google.com/maps）

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 私立大同技術學院可用資金不足，教育部將命學校自111學年度起停招。校方今(18)日發表聲明，21日開學，校務正常運作，現有學生權益不受影響。

綜合媒體報導，蘭陽技術學院、和春技術學院、中州科技大學等學校因少子化停辦停招，教育部17日表示，嘉義市大同技術學院在14日召開私校諮詢會並通過，命其111學年起全面停止招生，原因是積欠台糖債務遭假扣押、可用資金不足支應校地租金與教職員工薪資等，是近2年全國第4所全面停招學校。

大同技術學院聲明表示，至今已辦學59年，民國92年升格改制為大同技術學院，110學年招生註冊率64%，比起前1年大幅增加20%，新生註冊人數有所增加。近年遭受少子化影響，教育部逐年刪減私立學校招生名額，學生人數只能被迫減少，校方每學期未達成績標準學生依規定辦理退學，也造成學生人數下降，讓資金運作日漸艱困，造成財務吃緊，董事會曾於2年多前投入新台幣5000多萬資金維持校務運作，但每年校務營運仍持續虧損。

教育部證實，2月14日召開的私校諮詢會中，決議大同技術學院自111學年度起全面停招，該校於民國110年12月底可用資金剩新台幣1691萬餘元，不足支應年度應向台糖公司繳納太保校區所需的權利金、年租金、以及學校每月所需的經常性現金支出，教育部因此要求董事會應於111年1月底前捐資3000萬元。

教育部說，同技術學院董事會沒有在期限內完成捐資，加上台糖公司因遭積欠太保校區經費，向法院提起假扣押，後續學校恐無法支付教職員工薪資，已符合私立學校法第55條限期改善後未改善的情形。經徵詢私立學校諮詢會意見後，將命大同技術學院自111學年度起停止全部班級的招生，以保障師生權益。