台灣專款力挺立陶宛？成立《半導體暨材料科學中心》合作先進雷射　外交部中東歐投資基金整合方式支持

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛與台灣成立「台立半導體暨材料科學中心」共同發展先進雷射系統，立法院建請外交部成立專責基金支援立陶宛。
綜合媒體報導，立陶宛挺台屢遭中國報復，先前的兩萬瓶蘭姆酒及近日的牛肉都遭禁止輸入中國，台灣菸酒公司買下蘭姆酒，牛肉部分外交部已向農政單位轉達立陶宛農產品輸入需求，目前正在審核中。
對此，立院法制局近日提出一份研議報告，建請外交部成立專責基金支援立陶宛。發言人歐江安表示，立陶宛捍衛自身主權，不畏中國經貿打壓，決定繼續深化與台灣的交流與實質關係，外交部非常感謝，台灣會持續用各種方式幫助立陶宛度過難關，彰顯民主國家的團結互助精神。
歐江安表示，為了幫助立陶宛應對中國的政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴的經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業，台灣政府公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，表達對立陶宛的支持。
中央社報導，中山大學晶體研究中心於17日與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢，共同發展先進雷射系統。外交部對外經濟關係暨經濟安全政策司司長克雷維涅說，半導體牽動地緣政治變遷，立陶宛計畫強化國內相關產業能量，非常歡迎台灣分享專業經驗。
駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台立雙方預計今年內、最快半年內開發第一部原型機，相關研發成果未來除了可供雙方產業界推動進一步新創合作，也將是台灣中東歐投資基金的潛在投資標的。國發會1月宣布出資2億美元成立「台灣中東歐投資基金」，預計優先投資立陶宛，並聚焦對台立雙方皆具戰略利益的產業。