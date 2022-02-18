Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

台灣專款力挺立陶宛？成立《半導體暨材料科學中心》合作先進雷射　外交部中東歐投資基金整合方式支持

  148
By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/18 10:21
中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優...

中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優... (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛與台灣成立「台立半導體暨材料科學中心」共同發展先進雷射系統，立法院建請外交部成立專責基金支援立陶宛。

綜合媒體報導，立陶宛挺台屢遭中國報復，先前的兩萬瓶蘭姆酒及近日的牛肉都遭禁止輸入中國，台灣菸酒公司買下蘭姆酒，牛肉部分外交部已向農政單位轉達立陶宛農產品輸入需求，目前正在審核中。

對此，立院法制局近日提出一份研議報告，建請外交部成立專責基金支援立陶宛。發言人歐江安表示，立陶宛捍衛自身主權，不畏中國經貿打壓，決定繼續深化與台灣的交流與實質關係，外交部非常感謝，台灣會持續用各種方式幫助立陶宛度過難關，彰顯民主國家的團結互助精神。

歐江安表示，為了幫助立陶宛應對中國的政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴的經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業，台灣政府公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，表達對立陶宛的支持。

中央社報導，中山大學晶體研究中心於17日與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢，共同發展先進雷射系統。外交部對外經濟關係暨經濟安全政策司司長克雷維涅說，半導體牽動地緣政治變遷，立陶宛計畫強化國內相關產業能量，非常歡迎台灣分享專業經驗。

駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台立雙方預計今年內、最快半年內開發第一部原型機，相關研發成果未來除了可供雙方產業界推動進一步新創合作，也將是台灣中東歐投資基金的潛在投資標的。國發會1月宣布出資2億美元成立「台灣中東歐投資基金」，預計優先投資立陶宛，並聚焦對台立雙方皆具戰略利益的產業。
立陶宛
半導體
外交部

相關新聞

台灣抗瘧之父連日清曾助台「公衛外交」 外交部感謝無私付出
台灣抗瘧之父連日清曾助台「公衛外交」 外交部感謝無私付出
2022/02/19 16:03
冬奧強提「一中」遭國際奧會主席駁斥 台灣外交部：嚴厲譴責
冬奧強提「一中」遭國際奧會主席駁斥 台灣外交部：嚴厲譴責
2022/02/19 11:13
都曾遭中國經濟制裁！立陶宛與澳洲加強合作護市場自由
都曾遭中國經濟制裁！立陶宛與澳洲加強合作護市場自由
2022/02/10 17:23
歐盟公布「歐洲晶片法案」•計劃打造半導體自主產業鏈　台經院：台灣仍有競爭優勢
歐盟公布「歐洲晶片法案」•計劃打造半導體自主產業鏈　台經院：台灣仍有競爭優勢
2022/02/10 17:10
【俄烏衝突】立陶宛總統籲美軍常駐 強化北約東側防線
【俄烏衝突】立陶宛總統籲美軍常駐 強化北約東側防線
2022/02/10 10:36

更新時間 : 2022-02-20 10:18 GMT+08:00

最受歡迎

台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
"