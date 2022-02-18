台灣專款力挺立陶宛？成立《半導體暨材料科學中心》合作先進雷射　外交部中東歐投資基金整合方式支持

中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優... 中山大學晶體研究中心與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢，共同發展先進雷射系統。駐立陶宛代表黃鈞耀（右4）、經濟暨創新部次長尤爾古提斯（右3）、外交部對外經濟關係暨經濟安全政策司司長克雷維涅等立陶宛政府官員出席。（駐立陶宛代表處提供） (來源 中央社)

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)立陶宛與台灣成立「台立半導體暨材料科學中心」共同發展先進雷射系統，立法院建請外交部成立專責基金支援立陶宛。

綜合媒體報導，立陶宛挺台屢遭中國報復，先前的兩萬瓶蘭姆酒及近日的牛肉都遭禁止輸入中國，台灣菸酒公司買下蘭姆酒，牛肉部分外交部已向農政單位轉達立陶宛農產品輸入需求，目前正在審核中。

對此，立院法制局近日提出一份研議報告，建請外交部成立專責基金支援立陶宛。發言人歐江安表示，立陶宛捍衛自身主權，不畏中國經貿打壓，決定繼續深化與台灣的交流與實質關係，外交部非常感謝，台灣會持續用各種方式幫助立陶宛度過難關，彰顯民主國家的團結互助精神。

歐江安表示，為了幫助立陶宛應對中國的政經霸凌，同時加強台灣與立陶宛等民主夥伴的經濟投資連結，國家發展委員會成立中東歐投資基金與配套融資規畫，提供有利財務環境，協助立陶宛發展半導體、雷射、生醫等優勢產業，台灣政府公私部門也紛紛透過採購、擴展國內銷售通路、媒合廠商、分散市場、研商重整供應鏈等迅速作為，表達對立陶宛的支持。

中央社報導，中山大學晶體研究中心於17日與立陶宛物理科學暨科技中心（FTMC）成立「台立半導體暨材料科學中心」，將結合台灣的晶體技術與立陶宛的雷射科技等各自優勢，共同發展先進雷射系統。外交部對外經濟關係暨經濟安全政策司司長克雷維涅說，半導體牽動地緣政治變遷，立陶宛計畫強化國內相關產業能量，非常歡迎台灣分享專業經驗。

駐立陶宛代表黃鈞耀表示，台立雙方預計今年內、最快半年內開發第一部原型機，相關研發成果未來除了可供雙方產業界推動進一步新創合作，也將是台灣中東歐投資基金的潛在投資標的。國發會1月宣布出資2億美元成立「台灣中東歐投資基金」，預計優先投資立陶宛，並聚焦對台立雙方皆具戰略利益的產業。