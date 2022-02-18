荷蘭在台灣辦事處參訪國美館　館長帶路一窺全新5G沉浸實驗場域

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)荷蘭在臺辦事處代表譚敬南領軍參訪國立臺灣美術館，未來更希望與臺灣在文化層面密切合作。
荷蘭在臺辦事處代表譚敬南、荷蘭在臺辦事處副代表與經濟處處長白瑞樸等人於近日參訪國美館，由國立臺灣美術館長梁永斐接待，一同觀賞「逐鹿之海—物流、人流、海流」、「未至之城-2021亞洲藝術雙年展」等展覽，並參觀國美館去年全新打造的5G沉浸式科技應用實驗場域「U-108 Space」。
譚敬南代表與臺灣的緣分可追溯多年前，他在取得荷蘭萊頓大學的漢學碩士學位後，曾在1991年到1992年間獲得為期一年的獎學金，赴臺大政治系就讀。今年初譚代表曾至國家攝影文化中心參訪，對於小而美的空間及臺灣攝影家作品印象深刻。
譚代表表示，一踏進國美館展覽空間，對於挑高的建築內部空間及展示陳列感到驚豔。臺灣與荷蘭雙方在文化歷史層面淵源可追溯至400多年前，未來更希望與臺灣在文化層面密切合作。
梁永斐表示，國美館作為國家級美術館，每年均推出多檔與國外藝術家合作的展覽，例如去年的「影像之後：湯瑪斯．魯夫1989-2020攝影作品展」、當期展覽「未至之城─2021亞洲藝術雙年展」，以及每年度舉辦的臺灣國際光影藝術節等，因此希望未來能有機會與荷蘭合作，透過雙方的相互交流，讓雙方的藝文交流能達到「異中求同」、「同中求異」。
開放時間
週二至週五09:00～17:00
週六、週日09:00～18:00
週一休館
館 址：403535臺中市西區五權西路一段二號
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