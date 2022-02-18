荷蘭在台灣辦事處參訪國美館　館長帶路一窺全新5G沉浸實驗場域

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)荷蘭在臺辦事處代表譚敬南領軍參訪國立臺灣美術館，未來更希望與臺灣在文化層面密切合作。

荷蘭在臺辦事處代表譚敬南、 荷蘭在臺辦事處副代表與經濟處處長白瑞樸等人於近日參訪國 美館，由國立臺灣美術館長梁永斐接待，一同觀賞「逐鹿之海— 物流、人流、海流」、「未至之城-2021亞洲藝術雙年展」 等展覽，並參觀國美館去年全新打造的5G沉浸式科技應用實驗場域 「U-108 Space」。

譚敬南代表與臺灣的緣分可追溯多年前， 他在取得荷蘭萊頓大學的漢學碩士學位後，曾在1991年到199 2年間獲得為期一年的獎學金，赴臺大政治系就讀。 今年初譚代表曾至國家攝影文化中心參訪， 對於小而美的空間及臺灣攝影家作品印象深刻。

譚代表表示，一踏進國美館展覽空間， 對於挑高的建築內部空間及展示陳列感到驚豔。 臺灣與荷蘭雙方在文化歷史層面淵源可追溯至400多年前， 未來更希望與臺灣在文化層面密切合作。

梁永斐表示， 國美館作為國家級美術館， 每年均推出多檔與國外藝術家合作的展覽，例如去年的「影像之後： 湯瑪斯．魯夫1989-2020攝影作品展」、當期展覽「 未至之城─2021亞洲藝術雙年展」， 以及每年度舉辦的臺灣國際光影藝術節等， 因此希望未來能有機會與荷蘭合作，透過雙方的相互交流， 讓雙方的藝文交流能達到「異中求同」、「同中求異」。

開放時間

週二至週五09:00～17:00

週六、週日09:00～18:00

週一休館

館 址：403535臺中市西區五權西路一段二號

服務電話：(04) 2372-3552