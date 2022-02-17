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【快訊】日本3月1日起解除鎖國　留學生、商務客入境有條件免隔離

日本首相岸田文雄17日正式宣布逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，現行規定的7天隔離期將可縮短到3天；符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。

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By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/17 22:50
日本首相岸田文雄（圖）17日在首相官邸舉行記者會，宣布逐步放寬邊境管制框架。(美聯社）　

日本首相岸田文雄（圖）17日在首相官邸舉行記者會，宣布逐步放寬邊境管制框架。(美聯社）　

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本首相岸田文雄今天(17日) 正式宣布逐步放寬邊境管制，外國留學生及商務人士只要滿足一定條件，現行規定的7天隔離期將可縮短到3天；符合接種3劑疫苗等條件，更可免除隔離措施。

日本政府從2021年11月30日起原則上禁止所有外國人新申請入境，至今已形同「鎖國」兩個多月；此禁令將持續到本月底止。

日本放送協會（NHK）報導，有關這項為因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）Omicron變異株所採取的邊境管制措施，岸田今天在首相官邸舉行記者會說，將在堅守「篩檢」及「掌握行動」等基本條件的情況下，在持續維持七大工業國集團（G7）中最嚴格水準的同時，逐步放寬邊境管制框架。

岸田說，接受符合一定條件、非以觀光為目的的外國人新申請入境，並開放接受這些外國人的企業及團體以線上申辦方式簡化流程。

至於每天入境人數上限，岸田說，將從目前的3500人提高到5000人，逐步增加跟國際人士的往來。

根據中央社, 岸田表示，雖然作為第一階段放寬從3500人提高到5000人，但未來仍將確實關注海內外疫情狀況、各國邊境管制政策及檢疫體制等，持續針對每天入境人數上限進行檢討。

另外，岸田說，入境日本後在自家或住宿設施的7天隔離期，只要在入境前、入境時及入境後第3天的病毒篩檢皆為陰性，就能縮短到3天。

他說，完成3劑疫苗接種且從非屬Omicron變異株流行地區入境的外國人，將可免除入境日本後的隔離措施。

雖然宣布鬆綁邊境，但岸田也說，必須非常注意日本疫情可能因為病毒株被置換成Omicron亞型變異株BA.2等情況再度惡化，「一旦疫情出現惡化跡象時，將立即重新檢視防疫措施」。

但另一方面，他說，如果能更清楚看到第6波疫情可望平息的話，將進一步朝恢復經濟社會活動來努力。

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