Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 財經

歐洲議會通過深化歐台關係決議案　納入支持台灣條文•高度關切中國軍事挑釁

歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）年度報告決議案, 強調歐盟為實現全球領導力，應加強多邊夥伴關係，保護和促進民主和人權，並嚴重關切中國軍事挑釁，反對任何破壞台海現狀的單邊行動

  104
By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/17 20:53
圖為歐洲議會位於法國史特拉斯堡的總部 (路透檔案照片) 

圖為歐洲議會位於法國史特拉斯堡的總部 (路透檔案照片) 

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）歐洲議會今天(17日) 通過「共同外交暨安全政策」及「共同安全暨防禦政策」2項年度報告決議案，均納入支持台灣條文，籲深化歐盟台灣雙邊關係，另高度關切中國軍事挑釁，敦促歐盟尋求台灣海峽和平。

歐洲議會本週在位於法國史特拉斯堡的總部舉行全體會議，討論並表決包括歐盟「共同外交暨安全政策」（CFSP）以及歐盟「共同安全暨防禦政策」（CSDP）2項年度執行報告決議案，今上午公布2報告表決結果皆通過。

議會呼籲歐洲聯盟制定更有效的外交和安全政策以及更強的防禦能力來應對威脅，包括確保戰略主權、減少對關鍵技術領域及對基礎設施和供應鏈的依賴，並強烈譴責俄羅斯對烏克蘭的侵略行為。

此外，這2項決議案均納入支持台灣文字，包括CFSP強烈主張台灣作為觀察員有意義地參與國際組織會議，以及呼籲歐盟與台灣當局啟動雙邊投資協定（BIA）影響評估、公眾諮詢和範疇界定工作，以進一步深化歐盟台灣雙邊關係。

根據中央社, CFSP報告並強調歐盟為實現全球領導力，應加強多邊夥伴關係，保護和促進民主和人權，並嚴重關切中國軍事挑釁，反對任何破壞台海現狀的單邊行動；強調兩岸關係改變不得違背台灣公民意願；敦促歐盟及其成員國發揮積極作用，與理念相近的國際夥伴合作，尋求台灣海峽和平與穩定，並與台灣民主政府建立夥伴關係。

此外，CSDP報告表示，當前全球出現權力競爭，軍事活動升高，地緣政治緊張局勢加劇，是一個以敵對且競爭為特徵的時代，強調印太地區的和平與穩定對歐盟及其成員國非常重要，並同樣點名高度關切中國在台灣海峽軍事演習。

CSDP報告並擔憂中國對某些國家和地區日益好戰的態度，呼籲歐盟評估區域衝突對歐盟安全可能產生的後果，以及如何應對印太地區及其他地區不斷惡化的安全局勢。

歐洲議會通過深化歐台關係決議案　納入支持台灣條文•高度關切中國軍事挑釁
歐洲議會
史特拉斯堡
台灣
歐盟
中國
軍事
挑釁
深化
雙邊關係
支持台灣
台海現狀
CSDP
CFSP

相關新聞

哥倫布發現「新中國」?! 台灣麥田出版社新書急下架
哥倫布發現「新中國」?! 台灣麥田出版社新書急下架
2022/02/19 20:39
黃郁婷練習期間著中國隊服 蘇貞昌：已要求調查及處分
黃郁婷練習期間著中國隊服 蘇貞昌：已要求調查及處分
2022/02/19 19:37
與馬利軍政府關係惡化 歐盟安全部隊重新部署
與馬利軍政府關係惡化 歐盟安全部隊重新部署
2022/02/19 16:00
瑞典跨黨派議員挺台 台灣外交部：持續深化雙方交流
瑞典跨黨派議員挺台 台灣外交部：持續深化雙方交流
2022/02/19 11:39
〈時評〉醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？
〈時評〉醫患眼中的疫情：香港走在正確的抗疫路上嗎？
2022/02/19 10:51

更新時間 : 2022-02-20 10:18 GMT+08:00

最受歡迎

台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
台灣第23期1922疫苗平台2/16起預約　2/21開打
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
【更新】台灣2/18新增67確診•含16本土51境外　桃機航警與女足球員均染Omicron亞型BA.2
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
不想去醫院打新冠疫苗？台北市增設北門捷運站中型接種站　每天開放不同廠牌供選擇
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
【2022台灣燈會在高雄】「我最搖擺-虎尾燈」意外爆紅　2/28前限量販售
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
台南逛街新選擇！首間南台灣三井OUTLET準備開幕 獨家品牌、餐廳一次看
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
最新【被匡列隔離免自費】陳時中宣布由中央負擔防疫旅館費用　補助時間追溯至110年12月14日
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
【宗教協會群聚更新】雙北18日本土+12！足跡曝光 這2條捷運線注意
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
台灣邊境鬆綁！疫苗覆蓋率成關鍵　居檢可自宅1人1戶縮短天數至10天
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
少子化！大同技術學院可用資金不足　台灣教育部勒令全面停招
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標
"