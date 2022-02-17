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新北首創高中職領導人才培育計畫 111學年度甄選報名明開跑

By 台灣英文新聞
2022/02/17 17:28
照片來源：新北市教育局提供

照片來源：新北市教育局提供

新北市教育局首創高級中學領導人才培育計畫，推動高中職領導人才甄選與培訓，今年已邁入第3屆。111學年度甄選將於明(18)日正式開放報名，除原有高中主任、國中校長可報考外，今年首度增設教育行政組，總計將錄取5名學員

新北市教育局長張明文表示，高中職校長培訓制度一直是全國較為缺乏的部分，新北市向來著重人才培訓，因此自2020年起推動高級中等學校領導人才培育計畫，完備了高中職校長從培訓、實習、遴選到派任的制度，讓高中職校長於派任前能先熟習教育專業知識、掌握教育政策與議題，並經由在教育局實習的經驗，於派任後能游刃有餘，一起為新北市打造優質教育環境，讓孩子的潛能充分發揮、適性發展。

111學年度計畫除開放本市各校優秀主任、國中校長報名外，並首度開放具有教育行政背景的領導人才報名，為新北學校教育行政領導注入更多活水。計畫包含甄選、培訓課程及實習等3大階段，預計於今年2至3月進行書審、筆試與口試之甄選、3至5月辦理培力課程，並於8月起安排至教育局或所屬機關實習。報名參加者需通過甄選，方能參與培力及實習，且整體培訓結束後需接受考評，通過後才可取得合格證書。完整的甄選培訓歷程，紮實培養人才之教育專業、實務經驗及前瞻視野。

錦和高中校長張純寧校長作為第1屆培訓學員，她表示，做為一名新科校長，教育現場的挑戰不斷，如何領導學校作育英才，更是她每天思考的議題，所幸參與過培育計畫，無論是課程還是實習的經驗，都成為擔任校長的養分，給她能量面對各種難題、努力發展學校特色，自詡成為教師、職員與學生堅強的後盾。

清水高中許欣霖主任分享，培育課程相當紮實，實務與理論兼備，課程多元且相當豐富，從行政實務到自我省思課程都充分含括，於課程中學習新知，累積自身實力，未來若能有機會為新北教育多盡一份心力，將運用所學，於實務現場發揮所長。

教育局表示，111學年度高級中學領導人才培育計畫已公告於新北市教育局電子公告，自2月18日至2月23日間受理報名，歡迎有志擔任高中職領導人才且符合報名條件者踴躍參加。

新北首創高中職領導人才培育計畫 111學年度甄選報名明開跑

照片來源：新北市教育局提供

新北首創高中職領導人才培育計畫 111學年度甄選報名明開跑

照片來源：新北市教育局提供

新北首創高中職領導人才培育計畫 111學年度甄選報名明開跑

照片來源：新北市教育局提供

更新時間 : 2022-02-20 10:17 GMT+08:00

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