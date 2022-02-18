〈時評〉烏克蘭危機是「真實的假議題」

烏克蘭危機解除了嗎？當然還沒有。這種新型的「戰爭」有虛有實，而且虛可以變成實，實可變成虛。普丁所算計的「打打談談」，到底打與談，何者何時為實？何者何時為虛？是個很複雜的「矩陣」（matrix），救解的「和戰聯立方程式」不是三言兩語可以得到答案。

這是全球化加上數位時代的世界新秩序「典範轉移（paradigm shift）」的大議題，未來台海、東海、南海的問題，也難逃這樣的「元宇宙metaverse 」模式。這次的操盤者，普丁所運用的手法，不是富國強兵，而是「兵貴神速」。俄羅斯是「窮國兵不強」，可以周旋歐美這些富國強兵，而且主導「賭局」，梭哈輪盤遊戲自如，這是國際政治的全新課題。

2016年起這種總和性「戰爭」就胎動了，源起於川普總統的勝選，4年執政改變了世局，讓30年「崛起的中國龍」成了「跌落的一條蟲」。可惜的是，川普敗選，美國暫時失去繼續主導世局的機遇，加上武漢病毒流竄全球，世界的領導力一時失靈，這是普丁俄羅斯「天下大亂，形勢大好」流竄的機會。但以棒球爭霸來看，其實還離9局尚早，2024年美國總統大選才是關鍵，不過，今年美國國會改選是一個測試點，川普團隊會不會東山再起？將是乾坤大挪移的指標。

烏克蘭危機是個「真實的假議題」。在普丁調兵能力迅速之下，今天可以徹軍，明天可以再出兵。問題可以消失，也可以隨時重來。普丁創造了一個活生生的「電玩遊戲」，讓大國各取所需的加入對戰。大國各自家中各有難唸的經，烏克蘭危機則是轉移焦點的「真實謊言（true lie）」。這不就是元宇宙的流行中，數位市場「騙子」當道的情境嗎？

敗犬（underdog）可以戴上眼鏡就馬上與勝犬（top dog）平起平坐嗎（最近超級盃的人氣廣告）？台灣要怎樣應對這種步步危機，處處轉機的世局？烏克蘭危機帶給台灣什麼樣的教訓與啟示？

第一個教訓是台灣不是烏克蘭，不要輕率類比。習近平不是普丁，不必想當然爾。共軍不同於俄軍，沒有相似關係。第二，這個世界，政治、外交、軍事、科技、金融、貿易、經濟、運動、文化等。包括疫情全都連結在一起分不開，不要自我欺騙。而且大家所最關心的經濟發展，未來都是被「非經濟因素」左右。一個公司光請經濟金融專家或科技專家來預測未來，一定死很慘。

第三，發展國家過程的GDP四大支柱，過去都只重「貿易財」，未來必須面對「非貿易財」的厚積薄發。全球化數位化的結果，讓供應鏈成了一種相互「依賴」的鎖鏈，不論長供應鏈、短供應鏈，都一樣綁在一起。沒有什麼內循環、外循環，整個全球活動就是大、小循環，像人體血管一樣，任何供血都不能「中風」。要成為一個進步國家，教育、醫療以及文化創意產業，生態環境以及歷史景觀這些「非貿易財」的項目，才是發展的重點，而且必須厚積在於民主、自由、人權、法治的基礎之上。

經濟學人資訊社（EIU）2月10日公布2021民主指數（Democracy Index 2021）報告，台灣在全球167國家地區中排名第8，也是亞洲唯一一個擠進前10名的「全面民主」（full democracy）國家，就表達這個強交互作用。這是個極為重要的訊息，對未來世局有極重大的影響。

這份EIU的全球民主指數報告，前10名分別是挪威、紐西蘭、芬蘭、瑞典、冰島、丹麥、愛爾蘭、台灣，澳洲與瑞士並列第9。這些國家也同時是經貿穩定的國家。許多歐美國家中，包括德國、英國、法國、美國、加拿大等，排名都在台灣之後，其中像是法國、美國與義大利等國，都還落入「有瑕疵民主」（flawed democracy）等級。對台灣而言，都是「前車之鑑」，民主維持不易。

而加拿大、德國及英國，雖與台灣同樣屬於全面民主等級，排名卻落在10名之外，韓國及日本則分別排在第16與第17。台灣人心知肚明，我們真的有比這些國家好很多嗎？

意料之中，中國被歸類於「獨裁」（authoritarian），排名第148。俄羅斯也差不多是120名上下，這個排名意義深遠，也是個反面教材，反民主的照樣在全球呼風喚雨。只是臭名遠播。

法新社報導指出，全球有超過1／3的人口生活在獨裁專制的國家，其中有一大部分的比例，是在中國。2021的全球民主水準是下滑的，全球只有略多於45%的人口，是生活在民主體制裡。

這種制度的差異，讓台灣在世界成為最亮眼的國家之一。如何保持這樣的制度自信及優勢？如何在新的世界秩序中看到危機及轉機？這是台灣未來10年最大的挑戰。執政者必須看懂烏克蘭危機的虛實，必須看淸楚「友好國家」的能與不能，也要更警醒「不友好國家」與惡的距離。到底哪些因素會影響台灣的動態？都不是傳統的分析所能承擔。

台灣要重新檢視、重新盤點，有什麼？沒有什麼？要做什麼？不要做什麼？要有一個「零基預算」的整體概念，從國內政治到國際形勢，已經沒有什麼是「理所當然的」。如果國內政治只剩下「選舉考量」，國際形勢只剩下「要佔哪一邊」，台灣危矣。這樣的全球民主排名第8就是虛的。而拜病毒肆虐全球而獲利的產業榮景，或護國神山之類的光芒，在看不清世局演變的自滿下，更容易陷入無「山雨欲來」的警惕心。明明不是烏克蘭，卻被當成「烏克蘭」來搞，就冤枉了。