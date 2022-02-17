專業攝影幫您拍 台北新板希爾頓酒店推「旅拍假期」

農曆新年假期剛過，快手刀規劃下一個假期，來安慰回歸辦公室的心情！新北市唯一國際飯店台北新板希爾頓酒店，因應即將到來的228連假及搶攻春遊族群，與「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」團隊合作，於2月18日起推出「旅拍假期」住房專案，主打入住即可享專業攝影團隊拍攝１小時、幫旅客留下專屬酒店館內回憶，限量訂房、雙人入住、每房每晚一泊一食僅3,988元起。

另外，搶在2月14日情人節當天開賣的「巧克力聯合國下午茶」，鎖定不只情人客群、更有姐妹滔，以及網帥、網美們。看中巧克力商機，台北新板希爾頓酒店位於1樓的大廳酒吧「SociAbility逸廊」邀請近年不斷在世界巧克力大賽，全球總決賽獲獎連連的「吳葵妮」合作，擅長打造巧克力精品的她，本次與酒店推出的下午茶品項，能品嚐得到Q sweet店內經常斷貨款的暢銷品、更有獨家合作口味，即日起至3月31日，「巧克力聯合國下午茶」多款匠心獨具的巧克力甜品，要搶攻的2022浪漫商機，原價1,160元+10%，房客限定85折優惠。來電訂房、訂位請洽： 02-2958-3000。

酒店處處網美打卡牆！住「旅拍假期」享1小時專業攝影師館內任您拍

「巧克力聯合國下午茶」甜滋滋過兩人世界 房客85折雙人僅1,105元有找！

台北新板希爾頓酒店向來以高空網美泳池聞名，酒店內亦有不少藝術品值得旅客細細品味，像是1樓大廳入住櫃台後的「流轉時光」，以記憶輪盤為主題，呈現時間輪轉的刻度，空間隔柵以＂現代條碼＂為意象，將現代空間和歷史串聯，大廳呈現大稻埕早期南北貨貿易時代興起，用水藍色為主軸代表水陸發達到板橋區的經濟脈絡，更闡述時光流逝的痕跡。而1樓「SociAbility逸廊」的「源起印象」則是以淡⽔河為創作理念，並大量運⽤底托和晶透的⽔琉璃塊相互結合，琉璃塊中閃閃發亮的氣泡與⽔紋，不時更有如⾳符頻率的燈光律動，象徵慢慢茁壯的臺北城及繁忙的淡⽔河港⼝，在⼈與⼈之間交織出⼀段⼜⼀段的歷史軌跡。

此次推出「旅拍假期」住房專案，凡入住此專案內容除了一泊一食外，特別與創新服務「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」合作，集結全台專業攝影師的平台。去年底成立隨即引發網路討論話題，以解放旅人的雙手，放心玩為發想，將拍照交給專業攝影師的創新服務。這一次結合新板希爾頓酒店館內的打卡熱點，要為旅行中的旅客留下美好回憶。不論是閨密、家人或是單身出遊，皆能享有１小時，約40-60張照片的免費館內攝影跟拍服務，於2月18日至4月29日限量訂房，雙人入住、每房每晚僅3,988元起。

而1樓大廳酒吧「SociAbility逸廊」，此次與世界金牌巧克力Q sweet創辦人吳葵妮合作，聯手打造推出全新一季「巧克力聯合國下午茶」，2021全球得獎最多的亞裔手工巧克力主廚—吳葵妮，首度跨界飯店合作，這一次要帶給消費者用舌尖體驗周遊列國的巧克力精品風味。四款甜點，分別取材不同國家的巧克力特色，代表美式的「巧克力控特製起士蛋糕」使用進口頂級奢華巧克力，製程中絕無添加麵粉、以濃郁起士為主體搭配高濃度黑巧克力，柔滑香濃中結合深蘊苦味，提升口感層次。日式的「絕對巧克力脆餅」以慢火烘焙新鮮杏仁，釋放香氣後拌入融化巧克力等待凝固，是餅乾界最奢華的作法、更是名媛的最愛。

而想要來場歐式浪漫，絕對不能錯過新板希爾頓獨家的「主廚特製巧克力金球」，以比利時的手法製作，濃度極高的奢華巧克力搭配威士忌內餡，沉穩風味、堆疊出層層驚喜。最後，以「法式水果軟糖」收尾，使用台灣四季鮮果手工削皮去籽，甫入口就能品嘗到幾十斤的水果精華的濃郁果香味。18日起，凡前30組來電預訂，亦可免費享「Joyshot拍你玩旅遊跟拍」的攝影團隊，捕捉消費者約會的浪漫瞬間。雙人下午茶原價1,160元+10%，另含兩杯飲品，房客限定85折優惠。來電訂房、訂位請洽： 02-2958-3000。 （喝酒不開車、開車不喝酒；未滿18歲請勿飲酒）