【更新】台灣北投大地酒店員工染疫•簡訊通知14至16日顧客採檢　北市某宗教協會群聚•匡列203人居家隔離

更新時間: 2022-02-19 11:43

首次發稿: 2022-02-17 17:44

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）台北市北投區大地酒店(The Gaia Hotel) 泡湯區一名員工確診COVID-19，衛生局今(17日)表示，將通知14日到16日有消費的顧客採檢，個案在可傳染期還搭過捷運及台鐵。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示，今天新增1例本土COVID-19（2019冠狀病毒疾病）個案為20多歲女性（案19878, 足跡如上圖），居住地及職場均在北投區，Ct值26.7。

歐佳齡說，案19878(上圖右上方,粉紅色圓圈者) 在飯店的泡湯區工作，已匡列員工4人居家隔離，全體員工均在安排採檢中，泡湯區今天起到19日停業3天，14日到16日有消費的顧客會發送簡訊通知採檢。

歐佳齡指出，案19878的可傳染期應是13日到16日之間，除了連3天的上午6時到下午3時在大地酒店外，還搭乘捷運及台鐵，並去過中山區國際漢方芳療學院、美無極美學診所。

此外，衛生局公布房屋代銷職場群聚中的新北市個案19859(下圖左邊第一排, 藍色圓圈者) 在台北市足跡，包含松山區無印良品、北投區國際大旅館、張吳記什錦麵、大潤發中崙店。

北市某宗教協會群聚

匡列203人居隔

台北市今天（17日）另發生一起某宗教協會群聚，衛生局公布相關個案足跡，包含搭乘捷運、到滿穗台菜內用、參拜大龍峒保安宮等，已匡列203人居家隔離，另擴大採檢13人。

中央流行疫情指揮中心今天表示，由新北市新店設計師（案19665, 下圖）衍生的房屋代銷職場COVID-19（2019冠狀病毒疾病）群聚累計10人確診，其中案19816(下圖左起第三排藍圈者) 因參加某宗教協會，與多達80人聚餐、25人赴KTV續攤，導致案19877及案19882染疫。

台北市衛生局專門委員歐佳齡在視訊記者會上表示:

案19877及案19882都是50多歲女性，住在信義區，與案19816參加同一個宗教協會，已匡列203人居家隔離並安排採檢中，另擴大採檢13人結果皆為陰性，疫調及防制作為還在持續進行中。

歐佳齡指出，案19877的公共場域活動史:

包含住家附近的康是美六張犁門市、美廉社信義崇德店、全家便利商店崇德店等；

案19882足跡:

到過許多餐廳，及松山慈祐宮、大龍峒保安宮等，2人皆在13日到過滿穗台菜內用，案19877之後到錢櫃台北SOGO店。

歐佳齡說，相關場域都已做完公共場域消毒，滿穗台菜將停業3天，確診者使用的錢櫃台北SOGO店包廂則暫停使用3天，其餘可以在清消後繼續使用。

另有一名新北市個案19864的足跡:

包含搭乘捷運及226路公車，還有到過STUDIO A 阿波羅、明曜百貨UNIQLO 台北全球旗艦店、小原田日本料理永康店、小茶栽堂Zenique永康門市、京站時尚廣場、星巴克京站門市、BELLINI Pasta Pasta-台北京站店、台北京站威秀影城。

案19864還到過民有一號公園、白暮蛋餅先生1號店、富霸王豬腳、台北醫學大學附設醫院睡眠門診、7-ELEVEN 醫學門市、窩著咖啡2.0 perch cafe、無二會所、L bar，相關足跡已完成環境噴消，疫調仍在進行中。

北投大地酒店聲明

針對員工確診COVID-19，大地酒店17日發布聲明表示，除了清消之外，全館員工自主快篩都是陰性，4名同部門員工都已進行隔離，若旅客要取消訂房或餐廳都可全額退款。

國內COVID-19疫情持續，其中一名確診個案是北投大地酒店員工。北投大地酒店今天發出聲明(如下圖) 表示，16日晚間獲通知有員工確診後，管理部門隨即與北市衛生單位確認了解，同時通知專業廠商進行全面性環境清潔與消毒，並於第一時間主動聯繫旅客，協助其辦理全額退費或延後入住。

大地酒店說，隔日已預約用餐及泡湯的客人也逐一提前致電說明狀況，為客人處理取消或改期。

此外，飯店當天要求全館103名員工進行快篩檢測，檢測結果全體為陰性，而衛生單位所匡列的4名同部門員工，也都依規定進行隔離並配合篩檢。

大地酒店指出，確診者為大眾風呂的清潔員，工作期間並不會至房間、餐廳、個人湯屋等區塊，值班期間也都全程配戴口罩，請曾經來館住宿及用餐的民眾請勿驚慌。

但為保障客人的健康及權益，大地酒店說，如果客人為此有疑慮，可取消訂位，如已付費者也可全額退款，依照衛生局指引，17日到19日大眾風呂暫停營業，主動提高防疫規格，加強環境消毒。

大地酒店強調，接下來幾天，所有員工每天必須經快篩陰性確認後方可進到公司值班，同步增加原先既有的消毒頻率與區域範圍，持續維持最高規格的防疫措施。

大地酒店說，將以最謹慎的態度面對，並力求為所有旅客與員工的安全健康把關，後續將配合指揮中心的指示進行後續作業。(聲明稿全文如下)

(圖/大地酒店官方臉書)