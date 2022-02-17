春遊入住新竹老爺 來趟和風之旅

春初時分的季節，來場偽出國的日本之旅吧！新竹老爺酒店因應季節推出限定專案「老爺春之旅-和風住房」，專案售價3,999元起，含自助早餐、贈蕭如松藝術園區雙人輕和服浴衣體驗、入園門票兩張，平日入住再加碼房型升等，與家人、朋友來趟新竹日式春遊之旅。

日本是國人心中最喜歡度假的國家，以往假期間大多家庭會安排出國旅遊，但今年因為疫情無法出國，故此次和風住房專案新竹老爺特別與蕭如松藝術園區攜手合作浴衣體驗及日式茶屋，讓旅客一解出國癮，園區隱藏在新竹竹東的復古日式老屋，是台灣美術史上重要的客家籍水彩畫家-蕭如松老師的故居，現已重新規劃為竹東藝術共同空間，不僅保存蕭老師過去的作品，還有許多藝術品的展示，園區內保有完整的日據時代建築特色與庭園景觀，漫步在其中可以感受到濃濃的日式風情，室內展館則可以悠閒看展，享受藝術文化的薰陶。

除了欣賞展覽和藝術品，還能使用住房贈送票券換上日式輕和服-浴衣體驗日本文化，穿梭在日式庭園享受午後時光，再搭配日式建築拍照，有如偽出國到日本更成為許多攝影者的愛好地，園區內還有四方青松茶屋，品味道地的日式風味小食，享受茶香相伴的雅逸時光，無論是坐在室內或庭園，都別有一番風味！

即日起至6月30日推出的「老爺春之旅-和風住房」專案開放訂房預約中，讓國人於期待解封之際也能來場偽出國出遊首選。平日入住再享房型升等，有機會入住到老爺套房！春遊就來新竹老爺體驗日式之旅，更多活動細節與優惠方案，歡迎至新竹老爺官網或逕洽飯店03-563-1122查詢、預約。