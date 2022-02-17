新店設計師、台北房屋代銷群聚擴至15人　陳時中：源頭疑似是這一家人

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國內今（17）日新增14例本土個案，10人為新店設計師衍生的房屋代銷職場群聚疫情，而該起群聚源頭疑似為昨日確診的房屋代銷人員（案19859），由於其父母今日也確診，且三人Ct值皆高，研判較早感染才又傳染給新店設計師。

指揮官陳時中說明，日前公布的新北市新店設計師染疫，病毒基因定序結果顯示與桃機群聚案相同，經衛生單位匡列採檢，發現設計師室友、同餐廳同時段用餐的房屋代銷公司員工及職場同事也被發現染疫。

而今天新增10例皆為新店設計師、房屋代銷職場群聚，其中2人為北市女房屋代銷人員（案19859）的父母（案19883、19884），兩人在女兒於2月16日確診後，遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR皆為陽性，Ct值分別為：32.8及31.7，收治專責病房治療。居住地板橋區。

陳時中說，值得注意的是，案19859一採的Ct值34.5，二採Ct值增高37.7，研判這一家人可能是此群聚的可能源頭，後續才造成新店設計師染疫。

陳時中表示，其餘確診的8人曾和房屋代銷人員（案19816）在2月13日曾參與聚會，與多達80人以上在某餐廳吃飯，聚餐結束後，其中25人續攤赴KTV唱歌。這一起聚餐唱歌群聚目前累計9人染疫。

上述聚餐唱歌群聚染疫個案包括高雄人（案19931）、台北人、新北人(三重、永和、汐止)，年齡介於未滿5歲至50多歲。

陳時中表示，其中一名新北個案（案19926）是旅行社女領隊，曾有台東足跡，所幸被匡列採檢時未帶旅行團；高雄個案（案19931）也是聚餐、唱歌一員，在高雄港工作，但工作區域與原有疫情的高雄港碼頭不同。