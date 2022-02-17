全球首例 女子成功治癒愛滋病毒

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）美國紐約一名帶有HIV病毒的白血病女性患者，在接受了幹細胞捐贈治療後，竟連病毒也一併殲滅，成了全球首個治癒愛滋病（AIDS）的女子，也是第三例擺脫此疾的病患。

根據BBC，為了治療血癌，這名女子接受了臍帶血捐贈，而贈者血液因特定基因突變，天生就具有抵抗HIV病毒的能力。科學家相信，受贈者的免疫系統也能因此發展出相同抵抗力。果不其然，女子自此不再需要服用抗愛滋藥物，至今已14個月驗不出病毒。

2007年，Timothy Ray Brown成為全球首名透過移植造血幹細胞治好愛滋的例子，他的貴人是一名對HIV天生免疫的醫師。至今，僅另一名男性患者Adam Castillejo與今日這名紐約女子成功藉相同療法治癒愛滋。

前二名男性獲贈的是成人骨髓幹細胞，女子則是臍帶血。臍帶血比成人幹細胞容易取得，捐者與受贈者之間的配對條件也相對較低。不過，三人都是因罹癌，須接受幹細胞移植才能保命，消除HIV並非主要目標。

醫界強調，擺脫愛滋固然可喜可賀，卻不意味這方法適用於全球3,700萬名患者（多數居於撒哈拉以南非洲），畢竟風險過高，況且服用抗病毒藥物已可使患者壽命與正常人無異。目前希望仍寄託於研發能剷除病毒的疫苗與藥物。這幹細胞療法的價值在於，證實愛滋病並非絕症，治癒有望，或可衍生出更能廣泛使用的基因療法。

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