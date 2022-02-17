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【2/17台灣本土+14　境外+54】僅3例居隔陰轉陽　10人與新店設計師、台北房屋代銷群聚有關

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/17 14:24
取自指揮中心記者會

取自指揮中心記者會

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增68例COVID-19確定病例，分別為14例本土個案及54例境外移入(30例為航班落地採檢陽性)；另確診個案無新增死亡。

指揮中心表示，今日新增本土個案為5例男性、9例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，其中僅3例為居隔中陰轉陽，包含高雄砂石場相關2例、高雄紅茶店相關1例；其餘11例為新匡列的確診個案，包含新店設計師衍生的北市房屋代銷群聚案相關10例、桃園機場航警案相關1例。

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指揮中心說明，今日新增境外移入個案為38例男性、16例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國9例、越南3例、澳大利亞、法國及印度各2例、菲律賓、烏克蘭、查德、英國、紐西蘭、馬來西亞、日本及柬埔寨各1例移入；另28例調查中。入境日介於去(2021)年12月24日至今(2022)年2月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計19,797例確診，分別為4,390例境外移入，15,353例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；新增3例空號病例(案19599、案19655、案19656，均為本土個案改判陰性)，累計134例移除為空號。

2020年起累計852例COVID-19死亡病例，其中839例本土，個案居住縣市分布為新北市413例、臺北市322例、基隆市29例、桃園市28例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另13例為境外移入。
新店設計師
台北市房屋代銷人員

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