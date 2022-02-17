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台北陽明山花季2/17開跑 「花見春櫻」粉嫩乍現　杜鵑花陸續繽紛綻放中

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By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/02/17 12:05
綻放中的八重櫻，因花瓣密集重疊而得名。（圖／北市工務局）

綻放中的八重櫻，因花瓣密集重疊而得名。（圖／北市工務局）

（台灣英文新聞／生活組　綜合報導）陽明山花季是每年北台灣花展中一大盛事，今年展期自2月17日至3月20日，以「花見春櫻」為主題，還特別與人氣三麗鷗明星雙星仙子合作，在陽明山花鐘前設置一處雙星仙子打卡裝置，讓大小朋友同樂，享受櫻花圍繞及粉嫩杜鵑療癒身心靈。

公園處黃淑如處長表示，陽明山花季已舉辦超過60年，目前除了可以看到寒櫻、山櫻花、八重櫻、昭和櫻和吉野櫻外，平戶杜鵑及金毛杜鵑也陸續綻放中，一眼望去山嵐繚繞搭配花朵綻放的五彩繽紛，相當詩情畫意，值得前往體驗。

目前陽明公園山櫻花已近尾聲，八重櫻正盛開綻放，還有昭和櫻以及吉野櫻期待盛開的日子，除了實際在現場賞櫻，因應疫情也提供便民服務，「陽明山花季」FB粉絲專頁在每週五(2/25、3/4、3/11、3/18)也將定期更新陽明公園最新花況，讓民眾在家也能像親臨現場欣賞到櫻花的美。

台北陽明山花季2/17開跑 「花見春櫻」粉嫩乍現　杜鵑花陸續繽紛綻放中第二停車場附近的八重櫻盛開。（圖／黃宏文先生攝）

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，2022陽明山花季除開幕活動外，也在228連假期間規劃一系列精彩活動，包括26日櫻式浪漫音樂會、27日櫻花總動員等，凡是參加山城花見尋寶趣，搭配導覽，就可以蒐集到人氣三麗鷗明星雙星仙子的圖章，還有特別來賓雙星仙子見面會，吸引大小朋友的目光。

還有大家喜歡的手作課程，以蠟燭為基底搭配粉色系乾燥花進行妝點，製作成香氛蠟燭，體驗之餘還能將成品帶回家，於今（17）日開放網路報名，手腳要快，額滿為止。

另28日將邀請花蓮縣與在地農民市集、大腳印公益團體以及社區學校進行藝文展演。

台北陽明山花季2/17開跑 「花見春櫻」粉嫩乍現　杜鵑花陸續繽紛綻放中陽明公園櫻花溪流區。（圖／北市工務局）

為配合防疫政策，參與花季活動的民眾同時也要做好個人防護措施、勤洗手及配合各項防疫規範，現場禁止飲食、拍照不可脫掉口罩並保持1.5公尺安全距離。花季活動將視疫情狀況，做滾動式調整。

有關最新賞花人潮警示及活動更動情形均將在花IN台北官網第一手披露，其他更多資訊也可上陽明山花季官網查詢歡迎大家共同賞花迎接美好的春天。

台北陽明山花季2/17開跑 「花見春櫻」粉嫩乍現　杜鵑花陸續繽紛綻放中為免塞車，民眾可搭捷運、公車前往陽明山賞花。（圖／北市工務局）
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更新時間 : 2022-02-20 10:16 GMT+08:00

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