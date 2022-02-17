【機智外交生活】地面作戰還沒開始 俄國靠「嘴上功夫」回擊西方

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）俄烏情勢陷入僵局，俄國一邊釋出願持續談判的訊息，一邊卻持續大軍壓境，而隨著西方國家示警開戰風險，俄國外交官已將戰線拉到口舌之爭，反唇相譏成了俄方添亂的新火藥。

當美國與北約（NATO）成員嚷嚷著烏克蘭戰禍將至，俄國並未真的開砲或遞出橄欖枝，而是靠冷嘲熱諷回擊。俄羅斯駐歐盟大使Vladimir Chizhov指控西方散布謠言，稱開戰在即，2月16日星期三即發兵之日。他在接受德國媒體訪問時嗤之以鼻表示，「歐洲戰事鮮少在週三發動」。夠酸、夠嗆，完全是俄國作派。

不過，這說詞反嗆意味濃厚，卻無太多歷史考證價值。事實上，第一次世界大戰是於週二爆發，第二次世界大戰則是週五，但歐洲戰史的漫漫長河之中，大大小小的戰役無數，從週一到週日無一日倖免。

外交部發言人Maria Zakharova也不遑多讓。她在臉書揶揄媒體大肆散播假資訊，「麻煩各大媒體透露來年我方的入侵時程表，好讓我安排假期」。她16日又在記者會中開酸，「西方媒體恐怕失望了，俄烏戰爭並未如預期發動」。

根據美聯社，嘲弄對手向來是俄國官員轉移焦點的拿手好戲，尤其是面對西方國家或鄰國指控時。當民主國家的恐慌情緒蔓延，泰然自若、「妙語如珠」的回應，正符合克里姆林宮欲投射的俄方領導冷靜機敏形象。

但要說到俄羅斯真正伶牙俐齒門派的掌門人，非外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov）莫屬。在任18年來，他的譏諷風格儼然已成了個人標誌。他16日嘲笑西方國家，妄自揣測俄國計畫之舉，簡直是「可悲、缺乏教養」的行徑。

在這一波波唇槍舌戰中，外界對俄國總統普丁（Vladimir Putin）的真正意圖始終霧裡看花。儘管俄方宣稱已撤回部分軍隊，美國反批其說一套做一套，指俄軍仍持續動員，又增兵七千至俄烏邊境。

西方情資圈相信，俄國劍已出鞘，肯定會發動某種形式的入侵行動－星期幾說不準，可能是未來的某個星期三，抑或任何一天。

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俄國坦克演習結束，準備遣返基地（圖／AP）