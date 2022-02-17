台灣優人神鼓年度大作《諸神之鄉》關於巫的村莊　回歸老泉山打造沉浸式劇場

(台灣英文新聞/文化組 綜合報導)繼2020年《祭天》之後，睽違兩年，優人神鼓即將在4/23、4/24再次回到老泉山山上劇場，推出年度創作《諸神之鄉》一個關於巫的村莊，期盼以優人質樸的能量回歸大地，傳遞由老泉山蘊育而生的安定力量。

沉浸式劇場是當代展演模式的潮流之一，此次《諸神之鄉》有別於以往的觀演模式，師承果托夫斯基（Jerzy Grotowski）導演劉若瑀特別將優人神鼓山上劇場，依《諸神之鄉》設計成一個古老培養巫覡的特殊村子，藉由沉浸式劇場的呈現，帶領觀眾在村中移動式地穿梭流動於林蔭間，近距離體驗錯落在不同空間的多重事件。

藝術總監黃誌群表示：『遠古的「巫」，就是藝術的發源，當祂在「巫」的狀態之下，必須先有動作，那就是舞蹈的起源，當祂吟唱，也許擊石作為配器，那就是音樂的起源，當祂寫了一些文字、說了一些話，那就是文學的起源，當他畫了圖，那就是美術的起源。這些歌、舞蹈、文字、圖，皆具有其「意義」，也就成了我們藝術的「功能」，成為了我們傳遞藝術客觀真理的引領角色。』；『儀式是一個閾門，一個通道，要從二到一的過程需要經過一個閾門、一種儀式。而藝術的源頭「巫」，正是這個閾門的引領者，在自古以來傳遞這個客觀真理的角色。人們感受到二合為一的過程，融化了自我內在的二元思維，自己成為神，成為巫，也成為天地，成為萬物。』。

《諸神之鄉》希望把「巫」的角色的精神提出來，讓大家感受到，雖然是一個非常遠古的角色，但祂仍然影響著我們每一個當下，這個禮天敬地的角色，如何讓自然與人之間、人跟神之間的合一狀態，透過儀式，即使科學發達知識浩瀚，但內心中天與地的調和、身與心的調和，使二成為一的功課，仍然是我們當代最重要的課題。

劉若瑀提到，過去優人一直往外走，每個作品排練後，大家都是等著出國，但那一把火，把我們的心帶回到了這座山上劇場，才發現老泉山給優人的力量其實非常大。《諸神之鄉》就是從老泉山自己長出來的，長出來這座山、長出來這些人。優人在這幾十年長的時間，悟出了，是山與人在共處，我們也盡可能在保護祂原始的生態樣貌，讓人進來，在祂裡面跟山學習與沉澱，最關鍵的是這裡的人可以聽見山的聲音，也讓優人自覺，老泉山似乎讓這些人成為可以和山溝通的人，是祂孕育了我們，孕育了這些可以扮演這些諸神角色的人。

除了優人，延續「點亮十三層」的合作，以及2021年《亙古以來》線上展演震撼好評，優人神鼓將再次邀請撒奇萊雅族羅法斯祭團共同演出，一起透過擊鼓、古歌謠、鐘磐銅鑼，帶領觀眾與巫者以鼓樂呼應山鳴，一同經歷村莊內發生的衝突與喜悅，召喚萬物映現純粹的初心。

《諸神之鄉》將於4/23（六）至4/24（日）演出6場，每場次開放200位觀演名額，並分別於信義誠品、瑞芳青雲殿等地舉辦4場系列講座，探討儀式與劇場的關係，以及人與自然的關係，分享不同方式或儀式傳承文化遞續的使命。

演出資訊

4/23（六）-4/24（日）

13:30 16:30 19:30

地點：優人神鼓老泉山山上劇場

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