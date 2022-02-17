〈時評〉對的人做對的事──樂見高端疫苗三期解盲達標

1952年11月17日，以色列駐美大使戈伊坦，受總理本· 古里安之託， 修書邀請享譽全球的物理學大師愛因斯坦擔任以色列第二屆總統。 愛因斯坦在回信中以「從小受的是科學訓練⋯⋯從無處理行政管理、 黨派工作、國際事務的經驗⋯⋯作為一國的領袖，是完全不合格的」 予以婉拒。

愛因斯坦無疑替「對的人做對的事」做了最好的闡釋！

台灣在武漢肺炎和SARS的對照表現就是很好的例子── 根據衛福部疾管署2／15早上9：20資料， 武漢肺炎全球確診數超過四0九三三萬、台灣有一九六二一例， 全球死亡病例超過五八二萬、台灣有八五一人；反觀當年的SARS ，全球共發現八0九六例、台灣占三四六例，全球死亡七七四例、 台灣有七三例！

這裡並不是要從天差地別的比例數字來指責誰或褒獎誰， 而是要表明，把對的人放在對的位置、好做對的事的重要性！

像防疫與疫苗，雖然都是科學，背後卻都離不開人的因素。 台灣的防疫團隊與疫苗業界人才濟濟固不待言，但是， 吾人要特別點出人格特質讓人特別耳目一新的兩個指標人物： 防疫團隊的羅一鈞與疫苗業界的連加恩。

從羅一鈞的全國榜首進台大醫學院→6年畢業→放棄國軍醫官資格、 報名參加第一屆外交替代役→非洲馬拉威服外交替代役→ 台大醫院內科住院醫師→台大醫院感染科總醫師→疾管局防疫醫師→ 疾管署副署長，國人看到的不是向「錢」看、當官的， 而是傑出專業的、服務的、奉獻的！這樣的羅一鈞， 當然會加強國人對防疫團隊的支持、信任與配合！

從連加恩的布吉納法索服第一屆外交替代役、蓋孤兒院→退伍返台、 婚後隨即攜眷重返非洲→臺北榮總家醫科→ 衛生署疾病管制局防疫醫師，並於海地大地震期間， 前往當地醫療救援→外交部派往南非擔任衛生署駐非洲專員→ 屏東基督教醫院家醫科主治醫師→ 美國哈佛大學攻讀公共衛生博士學位→回台加入高端→ 高端疫苗生物製劑公司國際暨公共事務處處長， 國人看到的不是市儈的、賺錢第一的，而是救人、助人為念的！ 這樣的連加恩， 對已在巴拉圭三期解盲達標的高端疫苗之形象及國人施打的信心與信 任，當然會有加分效應！

（作者為新竹教育大學退休副教授）