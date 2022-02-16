駐匈牙利代表劉世忠受邀大學演講 推廣強化中歐對台關係

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）駐匈牙利代表劉世忠昨（15日）受安德拉希布達佩斯大學邀請，向該校師生演講台灣在國際社會的戰略角色，並強調中歐有必要強化與台灣之關係，獲得獲熱烈迴響。

近期匈牙利疫情略趨緩和，每日確診數降至一萬例以下，劉世忠表示將重啓實體的校園和智庫巡迴演講，判能夠在艱困的台匈關係，形塑台灣新的品牌與價值，讓更多匈牙利人認識台灣的戰略角色，在這場演講中，與會者也包含退休德國大使和中歐各國對台灣議題有興趣的學生。

劉世忠15日在安德拉希布達佩斯大學（Andrássy University Budapest）中的演講，主要從四個面向切入，包括台灣在半導體晶片製造的關鍵地位、備受國際推崇的民主成就、因應疫情的成功表現，以及維護台海和平之努力，成為印太戰略重要資產等成果。

劉世忠指出，演講過程中他用許多新聞圖片、國際評比、新聞評論和防疫成果比較，讓在場師生留下深刻印象，也藉此讓聽眾更了解台灣的國際現勢。

劉世忠也提及近來歐盟和歐洲議會一連串支持深化與台灣關係的宣示行動，和力挺立陶宛强化對台關係的作為，彰顯歐洲國家與台灣的連結日趨深化。

現場有來自烏克蘭和德國的研究生，詢問劉世忠台灣和烏克蘭如何因應來自惡鄰軍事併吞的企圖和壓力，對此，他表示台灣必須透過民主深化、產業升級、分散市場、強化國防以及公眾外交、防疫成績，才能贏得舉世讚揚和志同道合夥伴的肯定。

劉世忠強調，台灣也視中、東歐和波羅的海國家，為新興投資合作的潛在市場，盼未來能強化與這個區域的關係。