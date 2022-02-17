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〈時評〉2021超徵4000億稅收　正好對抗通膨

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By 李平華, 台灣英文新聞－時評
2022/02/17 14:49
國民黨智庫15日召開「蛋蛋憂愁、湯圓不圓－物價漲聲何時了」記者會，國民黨主席朱立倫（左）、國民黨智庫執行長柯志恩（右）, 對於當前政府穩...

國民黨智庫15日召開「蛋蛋憂愁、湯圓不圓－物價漲聲何時了」記者會，國民黨主席朱立倫（左）、國民黨智庫執行長柯志恩（右）, 對於當前政府穩...

全球原物料都在上漲，陷入通貨膨脹的壓力，台灣的消費者物價指數近來屢創新高，民眾荷包變相縮水，民進黨政府除了穩定物價外，也要利用超徵的稅收來增加公共服務支出，以穩定個人與家庭的可支配所得，以降低物價上漲的衝擊。

國內雞蛋又缺貨又漲價，根據行政院主計總處最新公布的1月消費者物價指數（CPI），雞蛋物價指數比去年同期上漲18.38%，寫下近三年新高，通路商也接獲廠商通知衛生紙將在月底調整價格，整體物價指數已經較去年同期漲2.84%，連續六個月高於2%的通膨警戒線。

美國勞動部公布1月的CPI，更達到7.5%，這已寫下40年來的新高，顯示全球都面臨通貨膨脹的壓力。

去年底，政府帶動調高公務人的薪資，提高基本工資，也有一些企業跟進，不過，這一波增加的所得收入，很可能逐漸被物價上漲給抵銷，若是通膨再加劇，民眾荷包勢必會跟著縮水。

政府要對抗通膨，最直接的手段是穩定物價，經濟部這陣子已找來不少業者喝咖啡，不過，這一波上漲的原因，是全球原物料都在攀升，若是要求業者不漲價，等於是要業者自行承擔日益升高的成本，這種道德勸說的手段，無法長期使用。

從總體經濟的角度，抑制通膨，政府除了要調高利率，透過降低支出，讓商品需求減緩，讓通膨下滑；也可以將台幣升值，但這部分匯率可能會造成出口廠商的虧損，尤其是台灣近年來出口成長，將造成嚴重影響。政府也能調低關稅和貨物稅，例如過年期間凍漲油價，更重要的是增加公共服務支出。

由於去年股市開紅盤，包括營業稅、營所稅和證交所都大幅成長；根據財政部公告去年的稅收，初估至少達到2兆8300億元，已超過2兆4414億元的預算數，換言之，可以超徵大約4000億元的稅收，等於今年收到一個大紅包，這筆錢剛好可以用在對抗物價上漲。

因為若是將這筆多出來的稅收，利用在公共服務的補貼，像是長照、幼托等社會福利出支，可以減輕民眾的壓力，以保有個人和家庭的可支配所得，確保個人荷包。
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